Челси продава нападател при подходяща оферта

Николас Джаксън може да напусне Челси това лято, съобщава журналистът Бен Джейкъбс в профила си в социалната мрежа Х във вторник. Лондончани не изключват продажбата на нападателя си, ако постъпи подходяща оферта, разчита на футболиста.

В атака Челси привлече Лиъм Делап, докато Жоао Педро също ще бъде използван по-често като на върха в нападението, ако Шави Симонс се присъедини към отбора. Това потенциално би могло да намали игровото време за Джаксън.

Нападателят наскоро е бил потърсен от Манчестър Юнайтед, Нюкасъл и Милан. Първите два клуба са решили да се съсредоточат върху евентуалното привличане на Бенямин Шешко.

През миналия сезон 24-годишният сенегалец Джаксън отбеляза 10 гола и направи пет асистенции в 30 мача от Висшата лига.

Chelsea's position on Nicolas Jackson has always been a sale is possible at the right price, even though he remains valued by Enzo Maresca. A lot will also come down to Jackson and whether he wants to be a lead striker elsewhere.



