Жул Кунде постигнаха споразумение за нов с Барселона

Барселона и Жул Кунде постигнаха споразумение за нов дългосрочен договор, с който френският защитник ще остане на „Камп Ноу“ въпреки настойчивия интерес от страна на Манчестър Сити и Пеп Гуардиола.

Според информация на журналиста Фабрицио Романо, Кунде е парафирал нов контракт до 2030 година. Документите вече са одобрени от клуба и адвокатите на играча, като предстои само да бъдат финализирани формалностите.

Настоящият договор на 26-годишния французин бе валиден до 2027 година, но слуховете за евентуален трансфер в Сити набраха скорост през лятото. Английският шампион търсеше алтернатива на Кайл Уокър и след като се отказа от Тино Ливраменто, насочи вниманието си към Кунде. Барселона обаче успя да го убеди да остане и да се ангажира с клуба за още пет сезона.

