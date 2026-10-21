Енергия от морското дъно разкрива нов източник на електричество

Докато геотермалните технологии на сушата вече утвърдено доказват своите предимства, океанското дъно крие неизмерими резерви от топлинна енергия, чието оползотворяване досега оставаше сериозно инженерно предизвикателство. Сега обаче смел експеримент в непосредствена близост до активен подводен вулкан категорично доказа, че генерирането на електричество на дъното на океана е напълно приложима реалност, отваряйки нови хоризонти пред алтернативната енергетика.

Пионер в начинанието е американската компания Endurance Energy, която подложи на първи тестове своя иновативен прототип на подводна геотермална електроцентрала. Агрегатът, носещ името Adélie и тежащ около три тона, беше разположен на впечатляващата дълбочина от 1524 метра в акваторията на Тихия океан, близо до активната подводна зона Axial Seamount. По време на изпитанията на 27 септември 2026 година системата регистрира исторически положителен енергиен баланс, генерирайки повече електроенергия, отколкото самата тя консумира, въпреки че кратката фаза на активна генерация продължи по-малко от девет секунди.

Самата изследователска мисия в открити води продължи общо три седмици, като основната цел бе проверка на цялостната технологична верига – от дълбоководния сондаж и производството на ток до дистанционното управление на съоръжението от сушата. За достигане до подземните термални води екипът използва специализирана морска сондажна платформа.

На набелязаната дълбочина инженерите пробиха два кладенеца, като от първия започна да изтича гореща течност с температура около 260 градуса по Целзий. Вторият сондаж, макар и ограничен до дълбочина от 16 метра и диаметър от едва пет сантиметра, бе надлежно обсаден и оборудван с контролен клапан, макар дебитът му да се оказа недостатъчен за пълноценното стартиране на генератора.

За да се компенсира този ограничен поток, експерименталната инсталация с номинална мощност от 100 киловата беше препозиционирана в близост до естествен хидротермален извор, където температурата на излизащата вода достига 281 градуса. Този мощен термален ресурс успя да развърти турбината до главозамайващите 26 000 оборота в минута, задействайки генератора и постигащ средна нетна мощност от 2 киловата с пикови стойности до 16.5 киловата. Първоначалното развъртане на турбината се осъществява благодарение на бордови батерии, а целият процес на стартиране се управлява дистанционно от командния център на компанията, разположен на хиляда километра разстояние, чрез оптична връзка.

Въпреки техническите затруднения, довели до прекратяване на теста – включително прекъсване на данните от батерийния модул и последвало късо съединение в захранващия кабел поради проникване на морска вода – прототипът доказа стабилност при екстремно хидростатично налягане. Компанията вече планира следващата фаза от изпитанията през идващата зима, фокусирайки се върху удължаване на времето за непрекъснато производство на енергия. Паралелно с това започва разработването на търговска система с капацитет от 2 мегавата, чието разполагане край бреговете на Тонга е предвидено за 2027 година, което може да се превърне в спасителен въже за енергийно зависимите островни държави.