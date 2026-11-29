Сериозно напрежение се усеща в хардуерния лагер, след като в мрежата изтекоха параметрите на седем настолни модела от фамилията Intel Core Ultra 4000 с кодово име Nova Lake-S. По предварителни данни новата генерация залага на осезаемо разширен L3 кеш, съвместимост с по-бърза оперативна памет и редица актуални интерфейси, които трябва да подсилят позициите на чипмейкъра в настолния сегмент.

Според разпространената информация върховото предложение сред разкритите конфигурации е Intel Core Ultra 9 4970K BFC. Този флагман разполага с 28 ядра, внушителните 144 MB L3 кеш и достига тактова честота до 5.5 GHz. Неговият събрат Intel Core Ultra 9 4950K запазва същия брой ядра, но предлага едва 36 MB кеш и максимална честота до 5.4 GHz. В същия висок клас попада и Intel Core Ultra 9 4900 BFC с 22 ядра, 120 MB кеш и пикова честота от 5.3 GHz, като се отличава с по-ниска базова консумация от 65 W.

В средновисокия сегмент линията Intel Core Ultra 7 обединява два чипа с по 24 ядра – Intel Core Ultra 7 4870K BFC и Intel Core Ultra 7 4850K. И двата модела достигат до 5.2 GHz, но при тях разликата в кеш паметта е съществена: съответно 144 MB и 36 MB. По-достъпните представители Intel Core Ultra 5 4650K и Intel Core Ultra 5 4650KF разчитат на 22 ядра, 30 MB кеш и честоти до 5.1 GHz, като при Intel Core Ultra 5 4650KF липсва вградена графика. С изключение на 65-ватовия Intel Core Ultra 9 4900 BFC, останалите шест модела са със стандартна базова консумация от 125 W.

Отвъд броя ядра и мегахерците, изтеклите спецификации очертават и останалите ключови възможности на серията. Всичките седем процесора би трябвало да поддържат до 256 GB оперативна памет DDR5-8000, да осигуряват 24 PCIe линии, да разполагат с вграден NPU модул за задачи с изкуствен интелект и да поддържат съвременните стандарти за видео компресия AV1 и VVC.

Времевата рамка около премиерата също започва да се изяснява. Първите дънни платки за новата платформа се очаква да бъдат показани през януари по време на изложението CES 2027, докато самото представяне на процесорите Intel Nova Lake-S е прогнозирано за февруари 2027 година.