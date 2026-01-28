Новини
Първият случай, при който енергия се предава успешно от мобилна платформа към стационарна точка на земята е факт (ВИДЕО)

Първият случай, при който енергия се предава успешно от мобилна платформа към стационарна точка на земята е факт (ВИДЕО)

28 Януари, 2026 14:30

Ключът към успеха на Overview Energy се крие в използването на инфрачервено лъчение с ниска плътност

Първият случай, при който енергия се предава успешно от мобилна платформа към стационарна точка на земята е факт (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Мечтата на Никола Тесла за безжичен пренос на енергия току-що направи огромен скок от научната фантастика към суровата реалност. В небето над Пенсилвания стартъп компанията Overview Energy успя да постигне нещо, което доскоро се смяташе за технически невъзможно в динамични условия: успешно предаване на електричество от движещ се самолет директно към земната повърхност.

Експериментът, проведен в края на ноември 2025 г., постави на изпитание не само техниката, но и нервите на екипа. Турбовитлов самолет Cessna Caravan бе подложен на брутални странични ветрове със скорост от 70 възела на височина 5000 метра. Въпреки хаотичното клатене на машината, лазерната система за насочване успя да „заключи“ наземния приемник и да достави прецизен енергиен лъч. Това е първият случай в историята, при който енергия се предава успешно от мобилна въздушна платформа към стационарна точка на земята.

Ключът към успеха на Overview Energy се крие в използването на инфрачервено лъчение с ниска плътност. За разлика от агресивните микровълнови технологии, този метод е напълно безопасен за очите и околната среда. Най-гениалната част от концепцията е, че за приемането на енергията не са необходими сложни футуристични съоръжения – тя може да бъде улавяна от стандартни слънчеви панели, които вече масово се използват в домакинствата и индустрията.

Този тестов полет всъщност е генерална репетиция за далеч по-амбициозен план: изграждането на орбитална мрежа от сателити, които да събират слънчева енергия в Космоса и да я изпращат към Земята 24 часа в денонощието, заобикаляйки ограниченията на нощта и облачното време. От компанията са уверени, че следващата голяма стъпка е орбитален прототип през 2028 г., с крайна цел до 2030 г. технологията да достигне мегаватови мащаби, пренаписвайки правилата на глобалната енергийна мрежа.


  • 1 Евалла браво

    9 18 Отговор
    Слава На САЩ
    Велики страхотни прекрасни Успешни

    14:32 28.01.2026

  • 2 да бе

    6 11 Отговор
    още един източник за ракови заболявания

    14:35 28.01.2026

  • 3 Сила

    17 1 Отговор
    Тия убиха енергото !!!? Гинка Върбакова тихо плаче в Пазарджик и си разплита жилетчицата от Илиянци ... Теменужка повехна и се спихна като спукан надуваем замък !!!

    14:37 28.01.2026

  • 4 Хи хи хи ,

    9 2 Отговор
    Изоставате, Никола Тесла го е измислил още в миналия век.

    14:44 28.01.2026

  • 5 Сигантин

    11 0 Отговор
    И какак се краде такъв ток

    14:44 28.01.2026

  • 6 Азззззззз

    10 2 Отговор
    Тесла го е постигнал отдавна. Който иска, да прочете за кулата му в Уондърклиф

    14:46 28.01.2026

  • 7 Никола Тесла

    9 1 Отговор
    Каква мечта бе ,льохмани,Никола Тесла това го е направил преди 80 години

    14:50 28.01.2026

  • 8 Файърфлай

    4 4 Отговор
    Само дето хич не е здравословно да си в зоната на преноса.Ще се облъчиш като коледно прасе.

    14:51 28.01.2026

  • 9 БОЛГЪ

    6 1 Отговор
    ЕВАЛА ПРoФАНИ, ОТКРИХТЕ ТОПЛАТА ВОДА! Тесла го искаше за всички свободно, но сега вие, я патентовайте за да има шекелчета! gpmorgan
    поне да беше нещо наполовина толкова полезно, колкото на Тесла преди 80 години...

    14:54 28.01.2026

  • 10 нищо ново под слънцето

    8 0 Отговор
    Подобни демонстраци на живо са правени от Никола Тесла още приживе. Имал е идея дори да освети Тихия океан от Америка до Европа с електрическа дъга действаща по подобие на познатата ни днес луминисцентна лампа, но да не задълбаваме повече. Неговите изобретения не се прилагат в реалната практика защото няма инвеститор, който да инвестира в проект където не може да закачи електромера за да си събира печалбата.
    През 1931 г., когато Никола Тесла направил демонстрация пред публика на загадъчен автомобил. За експеримента стандартният двигател с вътрешно горене на един автомобил бил отстранен и вместо него бил поставен електродвигател с мощност 80 конски сили и 1800 оборота в минута. И до ден днешен обаче не е ясно откъде идвала енергията, която осигурявала на двигателя променлив ток. Известно е, че преди определения за експеримента момент Тесла купил от местен магазин 12 електронни лампи, малко проводници, шепа различни по цвят резистори и събрал всичко това в кутийка с дължина 60 см, широчина 30 см и височина 15 см.

    Коментиран от #11, #12, #14

    15:02 28.01.2026

  • 11 Посмали малко

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "нищо ново под слънцето":

    В 1931 не е имало магазини за радиолампи. Проверявайте си информацията да не изпадате в смешни ситуации.

    Коментиран от #15, #16

    15:16 28.01.2026

  • 12 Всичко

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "нищо ново под слънцето":

    което Тесла създава е дълбоко засекретено за да могат евреите да трупат милиарди от бедните! Разработките на Тесла са за безплатна енергия!

    15:17 28.01.2026

  • 13 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Отвратителни драскачи! Какво ви пречи да напишете една нормална статия? Вместо да дрънкате как това е мечтата на Тесла и сега ще се сбъдне, защо човешки не написахте,че постигнатия от Тесла безжичен пренос на енергия от преди 80 години днес отново е на дневен ред и еди кой си е успял да го възпроизведе? Мечтата на Тесла била на път да се сбъдне! Той е нямал време за мечти бе, кълвачи! Имал е не мечти, а идеи, които е реализирал с яко бачкане и спане по няколко часа на денонощие!

    15:20 28.01.2026

  • 14 Азззззззз

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "нищо ново под слънцето":

    Само да допълня, че при демонстрацията е продължила около две седмици, автомобилът е вдигал до 130км/час, след това Тесла е разглобил устройството огорчен че го обвинили в магьосничество.

    15:21 28.01.2026

  • 15 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Посмали малко":

    Ти си в смешна ситуация, защото радио лампи се обмислят още преди 1900г и съответно през 1931 вече са факт и ги има в магазините! Невеж илитерат!

    15:23 28.01.2026

  • 16 я пак!

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Посмали малко":

    Първият радиоапарат на холандците се появил на пазара през 1929 г.
    Началото на общественото радиоразпръскване в България датира от 1929 година, когато група инженери, начело с техника Георги Вълков, построяват 60-ватов радиопредавател в Инженерната работилница в София. През последната седмица на месец ноември в ефир за първи път прозвучават думите „Ало, ало, тук е Радио София!"

    15:25 28.01.2026