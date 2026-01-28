Първият случай, при който енергия се предава успешно от мобилна платформа към стационарна точка на земята е факт (ВИДЕО)

Мечтата на Никола Тесла за безжичен пренос на енергия току-що направи огромен скок от научната фантастика към суровата реалност. В небето над Пенсилвания стартъп компанията Overview Energy успя да постигне нещо, което доскоро се смяташе за технически невъзможно в динамични условия: успешно предаване на електричество от движещ се самолет директно към земната повърхност.
Експериментът, проведен в края на ноември 2025 г., постави на изпитание не само техниката, но и нервите на екипа. Турбовитлов самолет Cessna Caravan бе подложен на брутални странични ветрове със скорост от 70 възела на височина 5000 метра. Въпреки хаотичното клатене на машината, лазерната система за насочване успя да „заключи“ наземния приемник и да достави прецизен енергиен лъч. Това е първият случай в историята, при който енергия се предава успешно от мобилна въздушна платформа към стационарна точка на земята.
Ключът към успеха на Overview Energy се крие в използването на инфрачервено лъчение с ниска плътност. За разлика от агресивните микровълнови технологии, този метод е напълно безопасен за очите и околната среда. Най-гениалната част от концепцията е, че за приемането на енергията не са необходими сложни футуристични съоръжения – тя може да бъде улавяна от стандартни слънчеви панели, които вече масово се използват в домакинствата и индустрията.
Този тестов полет всъщност е генерална репетиция за далеч по-амбициозен план: изграждането на орбитална мрежа от сателити, които да събират слънчева енергия в Космоса и да я изпращат към Земята 24 часа в денонощието, заобикаляйки ограниченията на нощта и облачното време. От компанията са уверени, че следващата голяма стъпка е орбитален прототип през 2028 г., с крайна цел до 2030 г. технологията да достигне мегаватови мащаби, пренаписвайки правилата на глобалната енергийна мрежа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евалла браво
Велики страхотни прекрасни Успешни
14:32 28.01.2026
2 да бе
14:35 28.01.2026
3 Сила
14:37 28.01.2026
4 Хи хи хи ,
14:44 28.01.2026
5 Сигантин
14:44 28.01.2026
6 Азззззззз
14:46 28.01.2026
7 Никола Тесла
14:50 28.01.2026
8 Файърфлай
14:51 28.01.2026
9 БОЛГЪ
поне да беше нещо наполовина толкова полезно, колкото на Тесла преди 80 години...
14:54 28.01.2026
10 нищо ново под слънцето
През 1931 г., когато Никола Тесла направил демонстрация пред публика на загадъчен автомобил. За експеримента стандартният двигател с вътрешно горене на един автомобил бил отстранен и вместо него бил поставен електродвигател с мощност 80 конски сили и 1800 оборота в минута. И до ден днешен обаче не е ясно откъде идвала енергията, която осигурявала на двигателя променлив ток. Известно е, че преди определения за експеримента момент Тесла купил от местен магазин 12 електронни лампи, малко проводници, шепа различни по цвят резистори и събрал всичко това в кутийка с дължина 60 см, широчина 30 см и височина 15 см.
Коментиран от #11, #12, #14
15:02 28.01.2026
11 Посмали малко
До коментар #10 от "нищо ново под слънцето":В 1931 не е имало магазини за радиолампи. Проверявайте си информацията да не изпадате в смешни ситуации.
Коментиран от #15, #16
15:16 28.01.2026
12 Всичко
До коментар #10 от "нищо ново под слънцето":което Тесла създава е дълбоко засекретено за да могат евреите да трупат милиарди от бедните! Разработките на Тесла са за безплатна енергия!
15:17 28.01.2026
13 Лопата Орешник
15:20 28.01.2026
14 Азззззззз
До коментар #10 от "нищо ново под слънцето":Само да допълня, че при демонстрацията е продължила около две седмици, автомобилът е вдигал до 130км/час, след това Тесла е разглобил устройството огорчен че го обвинили в магьосничество.
15:21 28.01.2026
15 Лопата Орешник
До коментар #11 от "Посмали малко":Ти си в смешна ситуация, защото радио лампи се обмислят още преди 1900г и съответно през 1931 вече са факт и ги има в магазините! Невеж илитерат!
15:23 28.01.2026
16 я пак!
До коментар #11 от "Посмали малко":Първият радиоапарат на холандците се появил на пазара през 1929 г.
Началото на общественото радиоразпръскване в България датира от 1929 година, когато група инженери, начело с техника Георги Вълков, построяват 60-ватов радиопредавател в Инженерната работилница в София. През последната седмица на месец ноември в ефир за първи път прозвучават думите „Ало, ало, тук е Радио София!"
15:25 28.01.2026