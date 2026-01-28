Първият случай, при който енергия се предава успешно от мобилна платформа към стационарна точка на земята е факт (ВИДЕО)

Мечтата на Никола Тесла за безжичен пренос на енергия току-що направи огромен скок от научната фантастика към суровата реалност. В небето над Пенсилвания стартъп компанията Overview Energy успя да постигне нещо, което доскоро се смяташе за технически невъзможно в динамични условия: успешно предаване на електричество от движещ се самолет директно към земната повърхност.

Експериментът, проведен в края на ноември 2025 г., постави на изпитание не само техниката, но и нервите на екипа. Турбовитлов самолет Cessna Caravan бе подложен на брутални странични ветрове със скорост от 70 възела на височина 5000 метра. Въпреки хаотичното клатене на машината, лазерната система за насочване успя да „заключи“ наземния приемник и да достави прецизен енергиен лъч. Това е първият случай в историята, при който енергия се предава успешно от мобилна въздушна платформа към стационарна точка на земята.

Ключът към успеха на Overview Energy се крие в използването на инфрачервено лъчение с ниска плътност. За разлика от агресивните микровълнови технологии, този метод е напълно безопасен за очите и околната среда. Най-гениалната част от концепцията е, че за приемането на енергията не са необходими сложни футуристични съоръжения – тя може да бъде улавяна от стандартни слънчеви панели, които вече масово се използват в домакинствата и индустрията.

Този тестов полет всъщност е генерална репетиция за далеч по-амбициозен план: изграждането на орбитална мрежа от сателити, които да събират слънчева енергия в Космоса и да я изпращат към Земята 24 часа в денонощието, заобикаляйки ограниченията на нощта и облачното време. От компанията са уверени, че следващата голяма стъпка е орбитален прототип през 2028 г., с крайна цел до 2030 г. технологията да достигне мегаватови мащаби, пренаписвайки правилата на глобалната енергийна мрежа.