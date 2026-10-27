Instagram тества хоризонтални видеа до 90 минути

Instagram започна тестове на нов формат за дълги видеа, наречен Features. Той позволява на избрани създатели да качват хоризонтални видеа с продължителност до 90 минути – значителна промяна за платформата, която през последните години се утвърди основно с кратките вертикални клипове.

Тестът е ограничен до част от създателите в САЩ, като преди това форматът е бил изпробван и с автори в Бразилия. Американското разширяване започва с ограничен брой профили, а пълното му предоставяне за потребителите в страната се очаква в края на 2026 година или в началото на 2027-ма. Features е замислен най-вече за подкастъри, комедианти и други създатели, които публикуват интервюта, цели епизоди или по-дълги видеоматериали. Видеата ще бъдат достъпни първо през мобилното приложение на Instagram.

Потребителите няма да виждат непременно цялото 90-минутно съдържание още при разглеждането на платформата. Вместо това по-дългите записи ще бъдат представяни чрез кратки клипове в раздела Explore. При интерес зрителят ще може да натисне новия бутон „Watch full video“ и да продължи към пълния запис. Така Instagram ще свързва кратките видеа с по-дългото съдържание, без да изисква от потребителя да напуска приложението.

Първият етап на теста е свързан с мобилното приложение, но Instagram планира Features да достигне и до приложението си за телевизори. Компанията не е посочила конкретна дата за тази версия. Засега няма потвърдена дата за глобално разпространение на формата. Известно е, че тестовете продължават с ограничен брой създатели в САЩ и Бразилия, а следващата очаквана стъпка е разширяване към всички потребители в САЩ в края на 2026-ма или в началото на 2027-тма.