Instagram вече позволява на потребителите да редактират своите "истории", след като са ги публикували. Новата функция дава възможност да бъдат поправени грешки в текста, сменена музиката или променени стикери и рисунки, без Story-то да бъде изтривано и качвано отново.

Опцията е достъпна само за кратък период. Промени могат да се правят до 15 минути след споделянето. След изтичането на този срок съдържанието вече не може да бъде редактирано и при допусната грешка остава старият вариант или се налага ново публикуване.

Потребителят трябва да отвори вече публикуваното Story и да натисне бутона „More“ в долния десен ъгъл. От появилото се меню се избира „Edit story“, след което могат да бъдат направени желаните промени и те да бъдат запазени.

Досега дори малка печатна грешка или неподходяща песен означаваше, че публикацията трябва да бъде изтрита и качена отново.

Наред с редактирането след публикуване Instagram представи още три обновления за Stories. Потребителите получават нови дизайни на стикерите, възможност за добавяне на фонове към снимки с всякакъв размер и по-лесен начин за избор на няколко изображения.