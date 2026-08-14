Instagram представи новото си лого

Meta официално представи визуалното обновяване на Instagram, като замени познатия курсивен надпис на платформата с преработен логотип. Обявено от шефа на Instagram Адам Мосери както в Instagram, така и в Threads, типографското обновяване придава по-изчистен и модерен облик на горната част на мобилното приложение, като това е първото структурно преработване на логотипа от десет години насам.

Вместо да представлява изцяло нова концепция, новият логотип съчетава изчистената геометрия на шрифта без серифи с фини стилистични елементи, заимствани от традиционния почерк. Прерисуваните букви заменят плавните линии на ръкописния шрифт с по-остри ръбове при символи като „n“, „s“ и „g“. Агресивният редизайн на новата буква „r“ обаче вече предизвика оживен дебат сред първите тестери в социалните медии, като критиците се подиграват на преобразуваната опашка, която според мнозина прилича на „z“.

Според дизайнерския екип на Instagram обновеното лого е преминало през стотици итерации в „цифров аеродинамичен тунел“, преди да се стигне до окончателните производствени спецификации. Актуализираният логотип се появява като част от по-широк корпоративен визуален пакет, който включва специално създадена вторична типография – включително Instagram Sans, Instagram Pen и Instagram Mono – като същевременно запазва характерната многоцветна икона на фотоапарат напълно непроменена, докато новата идентичност се разпространява глобално на мобилните платформи.