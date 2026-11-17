Най-голямата хостинг компания в България - Superhosting, е станала жертва на кибератака, става ясно от имейл, изпратен до нейните клиенти.

Информацията беше потвърдена и от представител на отдела по техническа поддръжка.

Тъй като говорим за над 200 000 сайта, които разчитат на Superhosting, това определено е сред големите новини в сферата на киберсигурността за годината.

"Засякохме неоторизиран достъп до наша вътрешна система. Уязвимостта е открита и отстранена. Екипът ни предприе всички необходими мерки за ограничаване на риска и продължава да следи системите в реално време", обясняват от Superhosting.

Уязвимостта е свързана с информацията в клиентските профили: име, имейл адрес, телефонен номер и данни за фактуриране (адрес, ЕГН/ЕИК и име на контактно лице). От хостинг компанията подчертават, че хостинг услугите не са засегнати, а паролите са били съхранявани в хеширан вид.

"Към момента нямаме индикации за изтичане на клиентски данни", подчертават от хостинг компанията.

В същото време "като превантивна мярка" пароли поне на част от потребителите са били нулирани. Освен това в социалните мрежи се появи информация, че ползватели на услугите на Superhosting са започнали да получават фишинг писма с опит за кражба на данните. Няма как да се знае дали става въпрос за съвпадение между двете събития.

От компанията са уведомили Комисията за защита на личните данни, както и CERT Bulgaria, каквито са законовите изисквания.

Телефонните линии за връзка с компанията бяха претоварени след разпращането на съобщенията до потребителите. Money.bg потърси допълнителна информация по случая от Superhosting - когато получим отговори от компанията, ще обновим този материал.

Какво да направите, ако сте потребител на Superhosting?

Влизайте в профила си директно през my.superhosting.bg

Задайте нова парола - опит за вход със старата вероятно няма да е възможен и затова използвайте опция "Забравена парола".

Ако сте използвали старата си парола на повече от едно място, сменете я навсякъде.

Внимавайте за фишинг съобщения - от Superhosting няма да ви поискат по имейл или телефон пароли, кодове и банкови данни. Използвайте само my.superhosting.bg за управление на услугите.

Superhosting (преди - СуперХостинг.БГ) е основана през 2005 г. в София, като през годините придоби много от основните си конкуренти на българския пазар. През 2020 г. компанията беше купена от паневропейския технологичен гигант team.blue.

Източник: money.bg