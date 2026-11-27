Тревожна новина раздвижи технологичния свят, след като популярният мениджър за пароли 1Password съобщи за пробив във вътрешните си системи. Нападател е успял да проникне в инфраструктурата и да изтегли част от административната информация за потребители, но от компанията подчертават, че същинските тайни на клиентите не са попаднаха в чужди ръце. Все пак, когато става дума за услуга, на която хората поверяват най-чувствителните си цифрови данни, подобна вест неизбежно кара човек да си поеме дъх и да се замисли за киберсигурността в мрежата.

Разследването по случая е стартирало на 19 ноември, когато екипът по сигурността е засякъл следи от компрометиран служебен GitHub акаунт на служител. Чрез този профил злосторникът е прегледал изходния код и е внедрил зловреден код в сървърни услуги, което му е позволило да извлече административни записи за част от потребителската база. Колко точно акаунта попадат в тази извадка, от 1Password засега не уточняват публично.

Сред източената информация фигурират имена и имейл адреси на потребители, идентификатори на профили, дати на създаване и последно влизане, както и определени технически метаданни. Освен това атакуващият е копирал изходен код от частни хранилища и е стигнал до CI/CD системата, чрез която се изгражда и внедрява софтуерът.

Най-важното за потребителите обаче е какво не е било засегнато при атаката. От 1Password категорично заявяват, че съдържанието на трезорите, самите пароли, секретните ключове и ключовете за възстановяване на достъп са останали напълно недокоснати, тъй като криптирането разчита на ключове, които притежават самите потребители. Приложенията и разширенията за браузъри също функционират нормално, а токените в някои имейли за покани или възстановяване на акаунт не дават самостоятелен достъп без допълнителна верификация.

След установяването на пробива екипът е деактивирал компрометирания GitHub профил, отменил е потенциално изложени вътрешни идентификационни данни и е затегнал защитите на инфраструктурата. Като допълнителна предпазна мярка дължината на кодовете за потвърждение в имейлите за покани и заявки за възстановяване на достъп е увеличена от шест цифри на десет знака, съчетаващи букви и цифри.

От компанията посочват, че на този етап потребителите не се налага да правят промени по настройките на профилите си. Съветът на разработчиците е да се подхожда с повишено внимание към нетипични имейли, съобщения или телефонни обаждания, особено ако съдържат покани за услугата или подкана за възстановяване на достъп, тъй като именно изтеклите адреси и имена могат да бъдат използвани за целенасочени фишинг опити.