Huawei представи Huawei Watch Air като най-тънкия и най-лекия смартчасовник в историята на компанията. Моделът е с дебелина 6,9 мм и тежи 27 грама без каишката. Премиерата му се състоя заедно с тази на смартфона Mate 90 Air.

Часовникът предлага 110 спортни режима и набор от функции за проследяване на здравни показатели. Сред тях са измерване на пулс, ниво на кислород в кръвта, кожна температура и електрокардиограма. Watch Air следи още съня и нивата на стрес.

Малкият корпус е наложил разработването на изцяло ново вътрешно разположение. Huawei е използвала слоеста дънна платка, миниатюризирани вибрационен мотор и високоговорители, както и батерия с неправилна форма, за да побере всички компоненти.

Корпусът е изработен от титан TC4 и се предлага в сребрист, златист и черен цвят. Въпреки тънкия профил часовникът разполага с батерия с капацитет 350 mAh, която осигурява до пет дни работа с едно зареждане.

Huawei Watch Air има 1,92-инчов LTPO 2.0 AMOLED дисплей с резолюция 480 × 408 пиксела и честота на опресняване 60 Hz. Пиковата локална яркост достига 3500 нита, а защитата е поверена на сапфирено стъкло.

Смартчасовникът работи с HarmonyOS 7.0. Сред комуникационните възможности са двубандова GNSS навигация, NFC и Bluetooth 6.0.

Моделът е водоустойчив до 5 ATM, което позволява използване при плуване в плитка вода. Сертификацията на корпуса е IP6X, затова Huawei не препоръчва носенето му при горещи душове, в сауна или при гмуркане.

Huawei Watch Air започва от 2499 китайски юана, или около 375 долара, във версия със силиконова каишка. Вариантът с миланска верижка от неръждаема стомана струва 2999 китайски юана, или около 450 долара. Huawei не е обявила кога Watch Air ще бъде пуснат на международните пазари.