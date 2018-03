Публикуваха видео от фаталния инцидент с Uber

Полицията в аризонския град Темпи разпространи запис от катастрофата с безпилотен автомобил на Uber, който сгази жена на 18 март. Това стана първият смъртен случай, причинен от автономна кола.

Видеото показва момента, в който безпилотното Volvo XC90 удря 49-годишната Илейн Хърцбърг, но не става ясно дали кросоувърът спира веднага след това. На кадрите от салона се вижда и реакцията на оператора, който подсигурява автономната система за управление и би трябвало да поеме управлението в случай на опасност.

Трагедията принуди Uber да преустанови всякакви изпитания на безпилотни автомобили в Аризона, Питсбърг, Кан Франциско и Торонто. Заради инцидента Toyota също обяви, че спира тестовете на автономни коли.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ