Най-вбесяващият сайт в интернет

Белгийска компания създаде най-досадната и дразнеща уеб страница в мрежата. Целта на базираната в Антверпен Bagaar е била да покажат колко досаден и неудобен може да бъде един сайт за потребителя, Предизвиквайки неговата съобразителност и търпение.

User Inyerface прилича на онлайн игра с попълване на формуляри. Посетителят трябва да въведе личните си данни, да си измисли парола и да премине през няколко нива на идентификация, за да се регистрира.

Интерфейсът обаче е връх на неудобството. Още на първата страница има отметка с надпис "Не приемам условията за ползване на сайта". За да се продължи напред, "чавката" трябва да се махне.

Пред очите на потребителя постоянно излиза таймер, който незнайно защо може да се увеличи на целия екран или да се "блокира". По време на регистрацията в долния десен ъгъл има диалогов прозорец, в който могат да се задават въпроси. Ако бъде направен опит да бъде затворен, той започва да се скрива изключително бавно.

На страницата за персонални данни възрастта се въвежда с плъзгащо се меню, а държава се избира с националното знаме. Ако потребителят опита да прекъсне процеса на регистрация, сайтът пита "Are you sure you want to cancel?" и предлага два отговора - "Yes" и "Cancel".

От Baggar обясняват, че целта им е била да покажат до каква степен хората са свикнали с интуитивния интерфейс и как възприемат добрия дизайн като даденост. User Inyerface е точно обратното и стоварва цялата върху потребителя.