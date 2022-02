Защо няма Instagram за iPad?

Годината е 2022, а Instagram все още няма адекватно приложение за iPad. С тези думи, ютубърът Маряс Браунли привлече вниманието на много хора в Twitter, включително и на изпълнителният директор на Instagram – Адам Мосери. Шефът на компанията отговори пред всички и спря спекулациите за това какво точно спира социалната мрежа от разработването на приложение за таблетите на Apple.

Instagram е едно от най-използваните приложения в световен мащаб, а iPadот своя страна е един от най-използваните таблети в света. Какво тогава спира компанията да разработи приложение за операционната система на устройството, след като такова вече има за Android и iOS.

Yup, we get this one a lot. It's still just not a big enough group of people to be a priority. Hoping to get to it at some point, but right now we're very heads down on other things.