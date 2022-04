Това ли е бъдещето? Полицаи спряха автономна кола без шофьор, а тя се опита да избяга (ВИДЕО)

Интересен инцидент с участието на полицията в Сан Франциско и автономен автомобил на фирмата Cruise набира популярност в интернет след като видео разпространено от различни свидетели бе споделено от Electrek през уикенда.

На кадрите се вижда как полицията спира автономния автомобил заради невключени светлини, а след като полицаят поглежда през стъклото вижда, че всъщност колата няма шофьор. След кратък размисъл, той се отдръпва от колата, а тя от своя страна се опитва да „избяга“.

Малко след това колата спира с включени аварийни светлини, а патрулният автомобил отбива зад нея. Следват няколко минути на опити за включване на светлините от страна на полицаите, които завършват неуспешно с края на клипа.

Welcome to the future. Cop pulls over driverless car (because no lights?) Then Cruise goes on the lamb. (via https://t.co/mtmsIeOAUP) pic.twitter.com/ecQ5xXuSnS