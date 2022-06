BMW iX ще изминава близо 1000 километра с едно зареждане

Компанията Our Next Energy, която специализира в разработката на батерии и технологии за електромобили си партнира с BMW в нов проект, който ще позволи на електрическия iX да изминава близо 1000 километра с едно зареждане. Това ще бъде постигнато с поставянето на нов вид батерия, предоставена имено от ONE. Очаква се тестовете на модела да започнат още до края на тази година.

От BMW съобщиха, че вече са получили батерията в една от фабриките си в Мюнхен, а инженери на марката са започнали внедряването ѝ в тестов прототип iX. Батерията носи името Gemini и е направена от два различни вида клетки. Освен възможността за повече съхранение на енергия, батерията се произвежда и с по-малко скъпи метали като кобалт, никел, графит и литий, разказва изпълнителният директор на компанията.

Към момента американската компания тества различни видове технологии, които да подобрят още повече пробега на електрическите автомобили. Припомняме, че преди време същата компания постави своя батерия в Tesla Model S и измина 1200 километра с едно зареждане.