Новият iPhone праща полицаи и лекари за "зелен хайвер" (ВИДЕО)

Вече сме ви разказвали за новата функция, която Apple представи заедно с iPhone 14, която автоматично набира спешния телефон при засичане на катастрофа при движение. Функцията влезе в действие при тежка катастрофа преди няколко седмици, където за съжаление пътниците в колата не бяха спасени, но пък смартфонът успешно позвъни на телефона и изпрати екипи на полицията и спешна помощ.

Изглежда, че всъщност функцията не е толкова безгрешна и за това потвърждават поне 6 фалшиви обаждания в спешния център в град Синсинати в Охайо. Дама на име Сара Уайт разказва за своето преживяване в лунапарк със своя iPhone 14 и близката и среща с екипите на спешна помощ. Докато се вози на едно от увеселителните влакчета в комплекса, а iPhone-ът и е в раницата, устройството подава няколко фалшиви сигнала до 911.

