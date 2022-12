ЕС обяви точната дата за влизането на новия стандарт за смартфони

По-рано тази година стана ясно, че Европейския съюз ще задължи производителите на смартфони да използват един и същ порт за зареждане и пренос на данни. Както вече вероятно знаете, това е USB Type-C, който към момента се използва от повечето производители използващи Android. Голяма промяна ще има за Apple, които ще бъдат задължени да заменят Lightning порта със споменатия вече USB Type-C.

The Directive (EU) 2022/2380 related to the #CommonCharger for mobile devices is published in the #OfficialJournal

It will enter into force on 27/12/2022



📱 https://t.co/BeZS5J2tYc

