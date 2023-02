Колко е минималната RAM памет, която Windows 11 изисква за работа?

Отговорът на този въпрос бе даден от Microsoft още при анонсирането на операционната система и според изискванията, Windows 11 се нуждае от минимум 4GB RAM памет, за да работи нормално. Тези изисквания са задължителни според Microsoft, но не и според компютърни специалисти, които успяха да подкарат софтуера с много по-малко RAM памет.

Потребител с името Xenopanther в Twitter успя да включи операционната система с RAM памет от едва 196MB. Това е направено с модификация, носеща името Tiny11, която премахва ненужните според разработчиците елементи.

All it took was 30 minutes of BSODs and a further 15 minutes to open Task Manager.

I'm impressed that getting Windows 11 (Full desktop) to boot on 196MB is even possible pic.twitter.com/hCGnaVPeNT