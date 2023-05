Най-големите телевизори на Samsung се оказаха и най-добри

Само допреди няколко години телевизори с размер над 43 инча бяха определяни като изключително големи и изключително скъпи. Днес, телевизорите с размер на диагонала от 65 инча са нещо съвсем нормално и дори са най-продавани, споделят от Samsung по време на специално събитие на което имахме възможността да присъстваме. Не само, че 65-инчовите телевизори са нещо стандартно, а дори тенденцията е хората да се насочват към още по-големи размери, каквито корейците усилено разработват, a през последните 17 години и продават най-добре на световния пазар.

Най-новата разработка на компанията са телевизорите от гамата Neo QLED за 2023 г.. Обновеното портфолио шест нови модела, като три от тях са с 8K модул, докато други три поддържат 4K резолюция. Всичките използват Quantum Mini LED технологията която е способна да захранва до 33 милиона пиксела при матрицата на 8К моделите и да доставя милиард цвята.

Много от хората смятат, че нямат нужда от 8К и 4К телевизори, просто защото няма подобно съдържание към момента, но истината е, че такова всъщност има и то се предлага в най-големите платформи като YouTube, Amazon Prime и други, където може да откриете висококачествени видеа или предавния, които да си признаем, изглеждат като живи при телевизори с подобен размер и резолюции.

Може би тук идва и най-големия плюс на телевизорите от новата Neo QLED серия, а именно процесора Neural Quantum, който използва 14-битова архитектура и с помощта на изкуствен интелект автоматично надгражда съдържанието, което гледате. Първоначално бяхме малко скептично настроени към това, но след показания тест, картината наистина се „разпъва“ изключително добре върху екрана и компенсира по-ниското първоначално качество.

Тази технология е налична във върховия Samsung Neo QLED 8K (QN900C), който бе и в центъра на събитието на компанията. За разлика от своите предшественици, тук процесорът използва 64 невронни мрежи, които се грижат за невероятното качество на картината, както по отношение на цветовете, така и по отношение на контраста. Дизайнът е така наречения “Infinity” на Samsung, който се отличава с едва няколко милиметрова рамка, която честно казано почти не се забелязва, особено при по-големите размери от 98 инча. Налични са още 75 и 65 инча.

Също впечатляващ е и звука, който използва Object Tracking Sound Pro и заедно с четирите високоговорителя и двата суббуфера ви позволява да усетите звука покрай вас. Телевизорът разполага и със системата Q-Symphony, която ви позволява да свържете саундбар, като той работи заедно с говорителите на телевизора, постигайки още по-добро усещане.

Освен върховия 8К телевизор, Samsung показа и Samsung Neo QLED 4K (QN95C), флагманът при 4К телевизорите. Той също разполага с адски тънки рамки в черен цвят, които се преливат изключително добре с дисплея. Тук процесорът е 4K Neural Quantum Processor и разполага със същата технология, която позволява качество на картината от върхово ниво, заедно със същите системи за звук, но с два говорителя по-малка. При размерите над 55 инча имаме и ново анти-рефлектно покритие, което „отблъсква“ светлината и с помощта на сензори адаптира картинатата за най-добро съотнощение на контраст и цветове.

На събитието се запознахме обстойно и с лайфстайл гамата на Samsung, която включва телевизорите The Frame, The Sero, The Serif, The Terrace и проекторите The Premiere и The Freestyle.

Започвайки с The Frame, това всъщност не е точно телевизор, а по-скоро картина, която разполага с дисплей. Изразяваме се по този начин, тъй като при този модел може да изберете персонализирани рамки с различни дизайни, които да съчетаете най-добре с пространството, където телевизорът ще стои. Матовият дисплей в комбинацията с режима Art Mode, ви позволяват да „поставяте“ различни произведения на изкуството на екрана, които могат да заблудят всеки, че на стената всъщност има картина, а не телевизор. Разбира се, не липсват и всички функции на стандартните телевизори като предлага 4K резолюция с QLED технология. Предлага се в различни размери от 43 инча до 85 инча.

Друго атрактивно попълнение в гамата на Samsung е The Serif, също 4К QLED смарт телевизор, който се предлага в размери от 43 до 65 инча, но и също произведение на изкуството, което на пръв поглед не може да определите като телевизор. За разлика от тънките модели за които до сега ви разказахме, този телевизор всъщност е доста по-дебел и пристига със собствени „крачета“, които елиминират нуждата от шкаф или друго на който да го поставите. Всъщност самият телевизор може да бъде използван като място за поставяне на различни вещи в горната и долната част, поради своя дизайн, който разчупва схващането за традиционния телевизор. Диайнът е дело на французите от Ronan & Erwan Bouroull.

Следващия продукт, който разгледахме бе The Sero. Това е един телевизор за феновете на модерните технологии, който също пристига със собствена стойка и макар от Samsung да го определиха като изключително подходящ за детски стаи и подрастващи тийнейджъри, ние също бихме казали, че е полезен за инфлуенсъри или други хора, които често показват мобилно съдържание. Основният плюс на телевизора е, че предлага гледане, както в пейзажен режим, така и в портретен режим, като завъртането става автоматично с помощта на едно натискане и завъртане на мотора на стойката. Дисплеят отново е матов с диагонал от 43 инча и QLED технология.

Може би най-интересната новост бе проектора The Premiere. Той също има дизайнерски елементи и се отличава с атрактивен дизайн, нетипичен за другите подобни устройства, но също така се отличава и със своите характеристики. Благодарение на лазерна технология и комбинация от лещи, проекторът се нуждае едва от няколко сантиметра, за да проектира до 130-инчово изображение с 4K резолюция. В комбинация с бяла стена, платно или каквато и да е друга равна повърхност, на практика можете да превърнете всяко пространство в киносалон. Това се допълва и от вградения саундбар, който пък прави звука перфектен.

На същата вълна е и The Freestyle, който също е проектор, но с изключително компактни размери и възможност за лесно пренасяне. Цилиндричният проектор пристига с въртяща се стойка и възможност за автоматично адаптиране към повърхността към която е насочен. По този начин не ви трябва нищо повече от пространство към което да го насочите и той автоматично да мащабира картината и перспективата ѝ. Проекторът разполага и с говорители с изключително чист звук, а освен със зарядно към контакта, може да го използвате и с преносима батерия, правейки го перфектен за хората, които обичат да пътуват. Подобно на своя по-голям брат – The Premiere,проекторите разполагат с всички функции на Smart TV на Samsung.