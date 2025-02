Колко естествен е изкуственият интелект в най-новия телефон на Samsung

Вече ви разказахме за новостите в най-новия флагман на Samsung, но сега ще обърнем внимание на неговия изкуствен интелект. Още от пръв поглед е видно, че телефонът идва с множество подобрения в Galaxy AI и по-конкретно с нов пакет от AI функции, заложени в сърцето на всеки един модел от серията Galaxy S25, които го превръщат в своеобразен личен асистент. Или иначе казано този смартфон променя начина, по който използвате телефона си. Само с една команда той може да изпълнява множество процеси и действия вместо вас и всичко това, благодарение на изкуствения интелект. А ето и конкретиката.

Изпробвахме Galaxy S25 Ultra в продължение на десетина дни, като първоначално не бяхме убедени, че комбинацията Gemini/Bixby е перфектна. Но за щастие се оказа, че те не си пречат едно на друго. Gemini поема тежестта на активните AI функции, включително функциите на дигитален асистент, докато Bixby изскача, когато е необходимо за по-специализирани задачи като семантични търсения, например.

Хубаво е, че от Samsung са запазили и някои от най-добрите функции от предишното поколение, които определено допаднаха на потребителите.

Функциите за генериране и редактиране на снимки, включително преместване и премахване на елементи, или Portrait Studio за промяна на вашите селфита, сега изглежда работят с няколко секунди по-бързо в сравнение с Galaxy S24, било то поради по-съвременния софтуер или заради допълнителната мощност в процесора Snapdragon 8 Elite.

Circle to Search with Google, който дебютира при серията Galaxy S24 миналата година, тук получава всички възможни актуализации, но най-интересното е, че е подсилен от Gemini Talk Live, който предлага преки пътища за обсъждане на видео или файл с изкуствения интелект AI чрез гласов чат по по-непосредствен и непринуден начин. А гласовите команди на Gemini са доста по-интелигентни и по-гъвкави.

Приложенията на Samsung (плюс такива на трети страни като Spotify и WhatsApp), с гласови команди, са отлични и благодарение на разглеждания от нас изкуствен интелект са с едни гърди пред конкуренцията. Фактът, че имате достъп до няколко приложения наведнъж с една команда, е може би най-показателният за възможностите на AI на Galaxy S25 Ultra и определено оправдава рекламата на модела.

Ако правите "поръчките" си към Gemini внимателно и прецизно, вие наистина можете да създавате, редактирате и изтривате събития, съобщения и напомняния с лекота. Много по-лесно и бързо е, отколкото да правите нещата сами с копиране/поставяне и ръчно въвеждане, но именно това е една от стъпките напред спрямо възможностите на по-старите дигитални асистенти, които често биха се затруднили да изпълнят задача само с едно приложение.

Автоматизираният Now Brief

е полезен, дори когато правите само минималното, за да работи. Достъпен на вашия заключен екран в новата лента Now Bar на One UI 7 или от изпълним модул на началния екран, Now Brief се актуализира с информация от ключови приложения като Calendar или Weather четири пъти на ден, за да ви каже какво предстои или какво сте правили.

С правилните разрешения Now Brief също предлага много полезни съвети от приложението Samsung Health, пряк път към YouTube Shorts, както и новинарски заглавия, снимки, които направихме през деня и предстоящи часове за пътуване до работното място - все неща, които облекчават забързаното ни ежедневие. Всичко това са полезни неща, които имате в един удобен отчет, генериран от AI.

Също така е полезно да имате Galaxy Watch или Galaxy Ring и SmartThings за проследяване на вашия сън или тренировки. Разбира се, телефонът може да проследи достатъчно детайли от движението ви през деня, но Galaxy S25 Ultra е проектиран с много по-голям потенциал за работа и с други технологични джаджи от смарт системата на Samsung.

И още нещо, което ни направи впечатление. Семантичните търсения могат да направят трудните търсения лесни. Galaxy AI прави възможно търсенето в приложенията "Галерия" или "Настройки" с по-естествени изговорени или въведени фрази, показвайки ви по-персонализирани резултати от подходящи изображения или опции за настройка. Страхотно е как дори не е необходимо да питате за конкретна настройка: можете да се оплачете, че „екранът не е достатъчно ясен“ и настройки като цветови опции или режим Super HDR изскачат веднага.

AI Select е ново допълнение към Edge Panel

достъпно с плъзгане навътре от страната на дисплея. То ви дава прецизен контрол върху това, което точно искате да заснемете на екрана, след което предлага подходящи опции като превръщане на запис в GIF или редактиране или рисуване върху избраната област.

Audio Eraser е още един нов инструмент

Той служи за редактиране на видео, готов да открива и изчиства страничния шум, като същевременно засилва важните за вас звуци като говора във видеото. Дори използването на автоматичен режим може да направи звука по-чист, но ако си поиграете "ръчно", то нещата стават съвсем професионални.

В заключение ще кажем, че серията Galaxy S25 и нейното ново поколение Galaxy AI предоставят най-добрата селекция от функции от всеки телефон в момента. Комплексната работа, която са свършили специалистите на Samsung, е наистина впечатляваща.

Ще ви трябва известно време за да извлечете всичко полезно от новия AI асистент, но целта на тази върхова система Galaxy AI е да се съсредоточите върху функциите, които най-добре отговарят на начина, по който използвате смартфона си. Никой не използва 100% от потенциала на телефона си, дори "телефонни маниаци" като нас, но едно е сигурно - всеки един от моделите от най-новата серия на Samsung ще се превърне в уникален AI асистент за стопроцентово удовлетворение и при работа, и при забавления.