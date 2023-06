Instagram също подготвя чатбот с изкуствен интелект

Instagram се подготвя да влезе в света на изкуствения интелект и да пусне чатбот с който потребителите на платформата да комуникират. Новината за това идва от профила на Алесандро Палуци в Twitter, който сподели скрийншот от функцията, която вероятно в момента преминава през тестов режим. Той споделя още, че чатботът ще има 30 различни „характера“, които да паснат на различните потребители.

#Instagram is working on bringing AI Agents (Bots 🤖) to your chats for a more fun and engaging experience 👀



ℹ️ AI Agents will be able to answer questions and give advice.

You'll be able to choose from 30 different personalities. pic.twitter.com/4eWLBbvs8w