Nissan също преминава към стандарта на Tesla

Nissan е поредният автомобилен производител, който официално обяви преминаването от комбинираната система за зареждане (CCS1) към конектора за зареждане North American Charging Standard (NACS) на Tesla в САЩ и Канада.

Трансформацията на японските автомобили ще започне през 2025 г., като ще стартира с Nissan Ariya и ще продължи с бъдещите електрически модели на Nissan. Въпреки това, преди новите автомобили Nissan да станат съвместими с NACS, през 2024 г. компанията ще предложи адаптер за зареждане NACS за съществуващите автомобили Ariya, оборудвани с порт зареждане CCS1.

