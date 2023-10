Китаец добави панел от физически бутони в колата си, за да реши познат проблем (ВИДЕО)

Интериорите на много нови автомобили страдат от един на пръв поглед незначителен „проблем“, който се оказва досаден за все повече собственици, а именно липсата на физиески бутони. Един от тези собственици е китайски гражданин, който е успял да се справи с липсата на физически бутони в своята Tesla Model X със собственоръчно направен панел.

Във видеоклип, споделен в X от @ray4tesla, се вижда, че панелът, монтиран точно под сензорния екран, наподобяващ този при Mercedes-Benz, има общо 12 бутона и всички те изглеждат функционални.

This Chinese guy made a panel of physical buttons connected to the control unit port in his Tesla. You have buttons for pretty much every major function. This device completely defeats the purpose of minimalism. What do you think? pic.twitter.com/hngjS7Fgq3