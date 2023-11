Xiaomi 14 Pro забива пирони вместо чук (ВИДЕО)

В китайския сегмент на интернет се появи интересно видео, публикувано от собственика на Xiaomi 14 Pro. Авторът на видеото използва дисплея на смартфона като чук, за да докаже устойчивостта му на механично натоварване. Съдейки по видеото, той успява.

За да потвърди автентичността на видеото, блогърът го забавя на места, демонстрирайки момента, в който дисплеят се ударя в пирона. Смартфонът разполага със защитно стъкло от Xaiomi, наречено Dragon Crystal Glass - според компанията то е по-здраво от Apple Ceramic Shield.

В резултат на експеримента екранът на устройството остава работещ и дори не е надраскан. Това обаче отчасти може да се обясни с факта, че авторът на видеото е поставил пръста си върху задния панел срещу мястото, където се удря пиронът. Така избягва прекомерната сила на стъкления панел, но въпреки това резултатът от експеримента е забележителен. Вижте.

