HONOR ще подари пет телефона на хора, които споделят благодарността на Коледа

Наближава времето да подаряваме и да получаваме подаръци, с които изразяваме своята благодарност и уважение. Всички с нетърпение очакваме този радостен период, изпълнен с весели празненства и приповдигнато настроение, но рядко си даваме сметка, че зад нашите удоволствия и приятни моменти често стои невидимият труд и компромиси на други хора, които просто няма как да прекарат празника с близките си.

Едни от тях се грижат за храната, други за транспорта, трети за сигурността, четвърти за настроението ни, но всички те са невъзпетите герои на Коледа. Без съмнение те заслужават нашето признание и точно затова HONOR стартира своята кампания, в която всеки може да сподели кой е неговият коледен герой и защо той го вдъхновява. Петима участници ще спечелят изключителния смартфон HONOR 90 с 200-мегапикселова камера, AMOLED дисплей с 1,07 милиарда цвята, издръжлива 5000 mAh батерия и 512 GB памет за съхранение на дигиталните спомени.

За да участвате в кампанията “HONOR to be with you”, е достатъчно да намерите поста за кампанията в Instagram страницата на HONOR и да споделите снимка и таг на човека, който е вашият невъзпят герой. С пълните условия можете да се запознаете в описанието на този пост.

Все по-често разчитаме на модерните технологии да споделяме настроения и спомени, да се свързваме с близки и приятели и да можем да прекараме безценно време с тях, макар и виртуално. Затова HONOR се стреми да предложи изискани и функционални смартфони, които надхвърлят очакванията по отношение на издръжливостта, качествата на екрана, грижата за здравето и възможностите на камерите. Така например последните модели телефони на марката имат вградени редица технологии за защита на очите, които не ни уморяват, не вредят на зрението ни при постоянно увеличаващото се време на работа с дисплея и дори ни позволяват да спим по-пълноценно и спокойно. Можете да научите повече за тези иновативни продукти на страницата hihonor.com.