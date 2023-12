Looking Glass Go - джобен портал към света на триизмерните холограми (ВИДЕО)

Компанията Looking Glass Factory, която произвежда „холографски“ екрани, представи нов модел Looking Glass Go. Характеристиката му е компактният размер, позволяващ да поставите устройството в джоба си. Според производителя, Looking Glass Go прави спомените малко по-„живи“.

Looking Glass Go е обявен за първия в света преносим холографски дисплей. По същество това е 6-инчов 3D екран на сгъваема стойка, който не изисква специални очила за гледане на 3D съдържание. Няма собствена батерия, но можете да свържете специален модул, който осигурява до 2 часа живот на устройството. Или може да се свърже чрез USB Type-C към Mac (поддържат се модели с чипове от серия M) или компютри с Windows.

Има няколко начина да получите снимка на живо в Looking Glass Go. Например, направете обикновена снимка и използвайте собствена помощна програма, базирана на изкуствен интелект, за да я превърнете в триизмерна. Или можете да използвате смартфон с пространствени възможности, като iPhone 15 Pro. Освен това можете да качвате различни 3D модели и изображения, сканирани с помощната програма Luma AI.

Можете също да използвате услугата Liteforms, която ви позволява да генерирате холографски знаци, с които можете да комуникирате, като използвате различни езикови модели, включително ChatGPT. Това ви позволява да създадете свой собствен уникален виртуален събеседник, приятел или асистент. В Kickstarter новият продукт се предлага на цена от $199 за ранни купувачи. Доставките ще започнат през юни следващата година. Вижте повече.