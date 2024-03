Започва добив на полезни изкопаеми от Луната

Американският стартъп Interlune възнамерява до 2030 година да организира производството на хелий-3 на Луната. Ако всичко се получи, компанията ще стане първата частна фирма, способна да поеме отговорността за извличането на природни ресурси от повърхността на сателита и след това да ги изпраща на Земята.

Веществото е изотоп на хелий, синтезиран от Слънцето и наличен в изобилие на Луната. Стартъпът си партнира с Blue Origin на Джеф Безос и е привлякъл за консултант астронавта от Аполо 17 Харисън Шмит като главен технологичен директор. Освен това дори НАСА е посочена като партньор на организацията.

Interlune иска да постави тестово съоръжение на Луната до 2028 година, като първата работа ще започне през 20300а. Компанията вече е събрала 18 милиона долара финансиране, включително 15 милиона долара от Seven Seven Six, фирмата за рисков капитал, основана от съоснователя на Reddit.

Хелий-3 може да се използва на Земята за квантови изчисления и медицински устройства. Веществото потенциално може да се използва и като гориво за термоядрени реактори. Пренася се до Луната от слънчевия вятър и остава в почвата. Хелий-3 не достига до нашата планета, защото е блокиран от магнитосферата.