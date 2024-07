Така ли ще изглежда новата ОС на Samsung? (ВИДЕО)

Samsung ще промени своя потребителски интерфейс с One UI 7, който представлява значително отклонение от сегашния език на дизайна. Вдъхновен от Android 15, новият интерфейс се очаква да внесе свеж вид и усещане в линията Galaxy.

Една от най-обсъжданите функции е нов динамичен елемент, напомнящ на Dynamic Island на Apple. Концепцията на Samsung представлява интерактивна зона с овална форма, която се разширява, за да предостави допълнителна информация, без да закрива съдържанието на основния екран.

Освен тази иновативна функция One UI 7 ще въведе и нов дизайн на иконите с по-меки, заоблени ръбове. Samsung се отдалечава от острите, ъгловати икони, наблюдавани в предишните версии, като залага на по-привлекателна за окото и удобна за потребителя естетика. Тази промяна в дизайна е в съответствие с тенденциите, наблюдавани в други Android скинове, като ColorOS на Oppo.

Промените се простират отвъд визуалните елементи. Очаква се One UI 7 да донесе подобрения под капака и нови функции за подобряване на потребителското изживяване. Въпреки че конкретните подробности все още са оскъдни, предстоящите месеци несъмнено ще разкрият повече за амбициозните планове на Samsung за следващото поколение интерфейс.

С актуализацията на One UI 7 Samsung цели не само да освежи външния вид на своите устройства, но и да предостави на потребителите по-интуитивно и ангажиращо изживяване.