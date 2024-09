Google поздрави Apple за пускането на iOS 18 (ВИДЕО)

С пускането на iOS 18 потребителите на iPhone вече могат да се възползват от предимствата на Rich Communication Services (RCS), когато изпращат съобщения на потребители на Android. RCS предлага функции като висококачествено споделяне на изображения и видеоклипове, индикатори за писане и за прочетени съобщения, осигурявайки по-безпроблемно и интуитивно преживяване при изпращане на съобщения.

Преди това комуникацията между потребителите на iPhone и Android беше ограничена до SMS, което водеше до изображения с по-ниско качество и по-малко интерактивно преживяване. Сега потребителите на iPhone могат да се възползват от същите функции за обмен на съобщения като потребителите на Android, когато общуват с контакти, поддържащи RCS.

No more blurry video chaos, now that Apple is starting to #GetTheMessage and upgrade to RCS.



Discover why RCS is a game-changer: https://t.co/fs5jaitbks pic.twitter.com/4jIqoGx6iP