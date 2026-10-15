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Мариян Карагьозов пред ФАКТИ: Войната в Черно море навлиза в етап на унищожение (ВИДЕО)

Мариян Карагьозов пред ФАКТИ: Войната в Черно море навлиза в етап на унищожение (ВИДЕО)

15 Октомври, 2026 15:06 1 037 6

  • мариян карагьозов-
  • турция-
  • русия-
  • украйна-
  • черно море-
  • дронове-
  • атаки

Беше привикан посланикът на Украйна в Турция във връзка с атаките в Черно море, казва той

Мариян Карагьозов пред ФАКТИ: Войната в Черно море навлиза в етап на унищожение (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Войната в Черно море ескалира, а ударите от руска и украинска страна засягат все по-сериозно турските икономически интереси и турски кораби. Русия се опитва да прекъсне износа на украинско зърно през Черно море, докато Украйна се стреми да спре руския износ на зърно, торове и суров петрол. Според турския външен министър Хакан Фидан войната е навлязла в нов етап – от война на изтощение към война на унищожение. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът Мариян Карагьозов.

„Не мога да се съглая много с оценката, че Турция няма реакция за случващото се в Черно море, защото досега Анкара имаше такива реакции. Беше привикан посланикът на Украйна в Турция във връзка с атаките в Черно море. Имаше голям брой атаки в средата на годината, а сега атаките в Черно море ескалираха и от двете страни. Дори в по-голяма степен от украинска страна“, заяви Карагьозов.

„Според турския външен министър Фидан войната е влязла в трети етап. Предишният етап е бил война на изтощение, а сега е война на унищожение. Русия се опитва да прекъсне износа на украинско зърно през Черно море, а Украйна се опитва да прекъсне руския износ на зърно, торове и суров петрол. Турски рафинерии купуват руски нефт, преработват го и изнасят дизел. Турската брашнена индустрия също закупува големи количества зърно от Русия. Така че украинските удари, които се активизираха значително от средата на тази година, нанесоха сериозни щети върху турските интереси и върху турски кораби в Черно море“, коментира той.

„Реално темата за дронове, които удрят кораби в Черно море, в Турция се обсъжда още от юни-юли тази година. Ние от няколко дни сме изправени пред тази ситуация и можем да кажем така: ако дронът е ударил по-близо до Румъния и България, вероятно корабът е плавал към Украйна и дронът е руски. Ако е в другата част на Черно море, по-вероятно е атаката да е украинска“, заяви Карагьозов.

Политологът коментира и вътрешнополитическата ситуация в Турция, където скандал с пирамидална схема е сред основните теми в медиите.

„В Турция в момента тече голям скандал, свързан с една пирамидална схема, при която около 450 хиляди души са загубили спестяванията си. Ако умножим всеки от тях по двама-трима членове на семейството, става въпрос за милион и половина – милион и осемстотин хиляди души. Оказва се, че в тази схема има включени и хора на високо ниво от изпълнителната власт. Госпожа Кая подаде оставка и беше отстранена от всички постове в партията. Срещу нея се води съдебно разследване. Това е една от големите теми, които вълнуват турските медии“, посочи той.

„През последните дни станахме свидетели на действия, определено неприятни за свободата на словото в Турция. На една от основните опозиционни телевизии беше назначен наместник от правителството, който изпълнява функциите на управител на медията. Имаше ограничения и срещу един от големите опозиционни портали в Турция – „Т24“. Въпреки това продължават да публикуват новини, като изписват по различен начин името на сайта и така заобикалят забраната“, заяви Мариян Карагьозов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 На война е така

    7 3 Отговор
    През Втората световна американците в началото бомбардират само военни обекти, за разлика от англичаните. После идва ред на Дрезден. А накрая Хирошима и Нагасаки.

    Коментиран от #3, #5

    15:19 15.10.2026

  • 3 Видьо Видев

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "На война е така":

    Честна пионерска!Митрофанова казала на Радев, че не Русия е потопила корабите в българските води!

    15:34 15.10.2026

  • 4 ОЩЕ един

    9 4 Отговор
    КАПАЦИТЕТ разбиращ от военни операции и дронове . А М А Н . Стигат ни ТАГАРЕВци ШАЛАМАНОВЦи , СОЛОМОНОВЦИ и ВСЯ О.....я. Св...ч . Колкото и да ни заблуждават не могат да ни убедят в правотата и победата на един зависим артист

    15:50 15.10.2026

  • 5 ОЩЕ един

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "На война е така":

    НАМЕРИ и ги ОБЯСНИ тези неща на Мирчевците , Митовците , Денковците и останалите кречетала , с неограничен достъп по студията

    15:54 15.10.2026

  • 6 ФАКТ

    1 1 Отговор
    Дреме ми за Черно море

    16:29 15.10.2026

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