Румен Йончев пред ФАКТИ: Русия води по-евтина война в Черно море (ВИДЕО)

Руските действия в Черно море могат да имат сериозни военни, политически и икономически последствия за Европа, а България трябва да прецени как да укрепи защитата на териториалните си води. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Румен Йончев, председател на ПП „Земеделски народен съюз“.

„Цялото усилие за заснемане на обстановката около потопените кораби в Черно море изглежда смешно пред обществеността и пред света. Повече от ясно е кой потопява кораби, които са натоварени в украински пристанища и пътуват за някъде другаде или пък возят товари за украински пристанища. Повече от ясно е, че дроновете, подводниците или бомбите, които са потопили тези плавателни съдове, са руски“, коментира гостът.



„Въпросът е какво значи това за България и какво прави България в тази ситуация. Под общото наименование „дипломация“ се възобновява една постоянна доктрина в българската външна политика, която датира още от царския режим от миналия век. Тогава те бяха казали: „Никога срещу Русия, винаги с Германия“. Онова снишаване, за което се говори сега – по малко с всички, пак го виждаме. Помните, че Тодор Живков една седмица посрещаше Брежнев, а другата седмица – някой западен политик. Общо взето, този тип политика не е нехарактерен за България, да не говорим и за времената на Борисов, когато говореше едно в чужбина, а тук цареше дюнер дипломацията – всичко е спокойно, всичко е наред. Но в днешно време тази политика е трудна за реализиране и правителството на Радев се опитва да прави нещо различно. Ще ни трябва малко повече време, за да преценим дали това е последователна политика, или някаква импровизация. Да, едно говорят при визити извън България, друго говорят тук, но е важно какво правят. Така че нека да видим. Просто трябва малко време“, сподели още Румен Йончев.



„Дали наистина укрепването на способността на България да се защитава от военни действия, или по-скоро да защитава териториалните си води, изисква инвестиции? Оттам ще дойдат и изводите какво точно се случва. С голямо съжаление казусът с черноморското корабоплаване започва да заприличва на това в Ормузкия проток. Русия адаптира иранския подход към военните действия, тоест да води една по-евтина кампания, по-евтина война. Потапянето на три-четири кораба в Черно море не е огромно усилие за руската военна машина, а дава много голям военен и политически ефект, ако щете, и икономически ефект върху цяла Европа – много по-голям, отколкото самите военни действия в Украйна, където загиват хора всеки ден“, добави гостът.



„Може би има някакво изместване на фокуса на руската военна кампания към Черно море именно заради това – чрез тези нетрадиционни военни методи да се контролира един икономически процес. Черно море е икономическото сърце на Югоизточна Европа и блокирането на трафика в Черно море ще има огромни последствия не само за България и Румъния, а и за Европа. Сега говорим за транспорта на зърно. Реколтата в цяла Източна Европа трябва да мине през тези транспортни канали и ако това не се случи, последствията ще бъдат огромни – много по-големи от реалните действия на руската войска в Украйна“, заяви Йончев.

Според Йончев реакцията на Европа и НАТО е от съществено значение, тъй като гарантирането на безопасното корабоплаване може да доведе до пряк сблъсък с Русия. „Колкото и руснаците да не искат да се идентифицират с тези атаки в Черно море, те чакат реакцията на Европа и НАТО. Очевидно НАТО може да гарантира проходимостта в Черно море, но това означава открит конфликт. Това означава действия срещу руски дронове и руски самолети, както и търсене на руски подводници с техническите възможности на НАТО. Не забравяйте, че и Турция е част от НАТО. Може би най-заинтересованата страна в цялата мозайка е Турция, защото тя е пазител на проливите, на входа към Черно море – Босфора. Най-голям интерес има Турция този трафик да не спира“, заключи Румен Йончев.

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