Румен Овчаров пред ФАКТИ: Русия може да спре корабоплаването в Черно море (ВИДЕО)

Русия е в такава ситуация, че няма какво да губи в Черно море. Украйна през последните четири-пет години стъпка по стъпка блокира в много голяма степен руското корабоплаване, а през последната половин година Русия активно отговаря по същия начин на Украйна. Украйна реално вече няма черноморски пристанища, които да функционират нормално – Одеса, Николаев, всичко това е военна зона. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката и бивш висш функционер в БСП.
„До момента териториалните води на България, Румъния, Турция и Грузия оставаха извън атаките. Казвам „до момента“, защото вече имаше атака в териториалните води на Румъния. Ако Русия реши да прекрати тотално корабоплаването в Черно море, тя може да го направи. Няколко кораба, които продължават да се движат в нашите териториални води, са напълно достатъчни да бъдат атакувани и корабоплаването да спре“, каза още Овчаров.
„България внася през Черно море милиони тонове стоки. Има стоки, които няма как да изнесем по друг начин – четири-пет милиона тона зърно например. Същото се отнася и за доставките на петрол за рафинерията. Затова въпросът за сигурността на корабоплаването в Черно море е пряко свързан и с българската икономика“, добави бившият министър на енергетиката.
„Има обаче един въпрос, който някак забравяме: чии са дроновете, които поразиха двата кораба, потънали в Черно море? И още нещо – как стана така, че за една седмица кораби, които плаваха на 120–150 километра от българския бряг, изведнъж се оказаха на 15 километра от него, близо до териториалните ни води? Плаването далеч от брега е значително по-икономично, отколкото да обикаляш покрай него. Корабите се приближават до българските териториални води, защото там се чувстват защитени, и това не се случва случайно“, посочи Овчаров.
„Когато един такъв кораб влезе в българските териториални води и бъде ударен там, започва големият скандал. Чуваме въпросите: „Какъв е дронът? Чий е дронът ит .н.?“. Иначе се казва, че няма смисъл Украйна да стреля по собствените си кораби. Но трябва да си зададем и други въпроси, защото вече сме виждали как първоначалните обяснения за подобни инциденти впоследствие се оказват непълни или неточни. Кой ни обясняваше 2022 година, когато се взриви Северен поток 2, че Русия сама го е взривила, за да спре доставките на природен газ към Германия. После се оказа, че не е точно така. Сега украинците не допускат никой да влезе в градове под руски контрол на морето, защото минират пътя дистанционно и сега вече там е страхотна трагедия“, заяви Румен Овчаров пред ФАКТИ.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Въобще много държави могат да правят.
И на всички тях ние трябва да се подчиняваме, за да ни пощадят!
Коментиран от #6
15:30 22.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Цвете
Коментиран от #9
15:31 22.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Всичко може
15:34 22.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Решение
Коментиран от #16
15:36 22.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мишок
До коментар #3 от "Цвете":Морето е пълно с украински мини, ама
Жендарятанне смеят да гъкнат
15:37 22.10.2026
10 Аайде
15:38 22.10.2026
11 Русия е в такава ситуация, че
Коментиран от #17
15:38 22.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 провинциалист
До коментар #8 от "Тъпото руско говедо":Не е ясно дали НАТО може, но се опитва. Традиционно големите империи първо плащат на някое съседно туземско племе да им свърши черната работа и пращат войски само ако няма друг начин.
15:40 22.10.2026
14 Дрън, дрън съветски чугун
15:40 22.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Няма да стане
До коментар #7 от "Решение":Агресорът трябва да си го получи.
Изчерпа си дневния ред. Млък, седни си!
15:42 22.10.2026
17 Всъщност
До коментар #11 от "Русия е в такава ситуация, че":В Сирия Русия изтребваше съюзниците на натото - ИДИЛ и Хамас . Без да искаш си прав .
15:42 22.10.2026
18 Р Овч
15:44 22.10.2026
19 Не позна
До коментар #12 от "Всъщност":Бобът ти е развален.
Когато нещо пише, мирише и мисли като кремльовец, значи е кремльовец.
(А ти защо говориш за себе си сърцето лице?).
15:45 22.10.2026
20 Р.Овч
15:46 22.10.2026
21 Възpожденец 🇧🇬
15:47 22.10.2026
22 Ердо
15:48 22.10.2026
23 АГАТ а Кристи
"Ален мак самотен нейде...."
А след 1989г - " Я подай ми мила мамо, синьото елече".....
15:49 22.10.2026
24 Явно
15:53 22.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Голям
Коментиран от #27
16:01 22.10.2026
27 провинциалист
До коментар #26 от "Голям":"затова се наричат русофили" - народът е казал - русо гладно няма! Срещу русото са само нежните розови създания.
16:02 22.10.2026