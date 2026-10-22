Румен Овчаров пред ФАКТИ: Русия може да спре корабоплаването в Черно море (ВИДЕО)

Русия е в такава ситуация, че няма какво да губи в Черно море. Украйна през последните четири-пет години стъпка по стъпка блокира в много голяма степен руското корабоплаване, а през последната половин година Русия активно отговаря по същия начин на Украйна. Украйна реално вече няма черноморски пристанища, които да функционират нормално – Одеса, Николаев, всичко това е военна зона. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката и бивш висш функционер в БСП.

„До момента териториалните води на България, Румъния, Турция и Грузия оставаха извън атаките. Казвам „до момента“, защото вече имаше атака в териториалните води на Румъния. Ако Русия реши да прекрати тотално корабоплаването в Черно море, тя може да го направи. Няколко кораба, които продължават да се движат в нашите териториални води, са напълно достатъчни да бъдат атакувани и корабоплаването да спре“, каза още Овчаров.

„България внася през Черно море милиони тонове стоки. Има стоки, които няма как да изнесем по друг начин – четири-пет милиона тона зърно например. Същото се отнася и за доставките на петрол за рафинерията. Затова въпросът за сигурността на корабоплаването в Черно море е пряко свързан и с българската икономика“, добави бившият министър на енергетиката.

„Има обаче един въпрос, който някак забравяме: чии са дроновете, които поразиха двата кораба, потънали в Черно море? И още нещо – как стана така, че за една седмица кораби, които плаваха на 120–150 километра от българския бряг, изведнъж се оказаха на 15 километра от него, близо до териториалните ни води? Плаването далеч от брега е значително по-икономично, отколкото да обикаляш покрай него. Корабите се приближават до българските териториални води, защото там се чувстват защитени, и това не се случва случайно“, посочи Овчаров.

„Когато един такъв кораб влезе в българските териториални води и бъде ударен там, започва големият скандал. Чуваме въпросите: „Какъв е дронът? Чий е дронът ит .н.?“. Иначе се казва, че няма смисъл Украйна да стреля по собствените си кораби. Но трябва да си зададем и други въпроси, защото вече сме виждали как първоначалните обяснения за подобни инциденти впоследствие се оказват непълни или неточни. Кой ни обясняваше 2022 година, когато се взриви Северен поток 2, че Русия сама го е взривила, за да спре доставките на природен газ към Германия. После се оказа, че не е точно така. Сега украинците не допускат никой да влезе в градове под руски контрол на морето, защото минират пътя дистанционно и сега вече там е страхотна трагедия“, заяви Румен Овчаров пред ФАКТИ.

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