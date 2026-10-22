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Румен Овчаров пред ФАКТИ: Русия може да спре корабоплаването в Черно море (ВИДЕО)

Румен Овчаров пред ФАКТИ: Русия може да спре корабоплаването в Черно море (ВИДЕО)

22 Октомври, 2026 15:28 830 27

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  • черно море-
  • кораби-
  • атаки-
  • северен поток 2

Войната в Черно море застрашава българския внос и износ, казва гостът

Румен Овчаров пред ФАКТИ: Русия може да спре корабоплаването в Черно море (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Русия е в такава ситуация, че няма какво да губи в Черно море. Украйна през последните четири-пет години стъпка по стъпка блокира в много голяма степен руското корабоплаване, а през последната половин година Русия активно отговаря по същия начин на Украйна. Украйна реално вече няма черноморски пристанища, които да функционират нормално – Одеса, Николаев, всичко това е военна зона. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката и бивш висш функционер в БСП.

„До момента териториалните води на България, Румъния, Турция и Грузия оставаха извън атаките. Казвам „до момента“, защото вече имаше атака в териториалните води на Румъния. Ако Русия реши да прекрати тотално корабоплаването в Черно море, тя може да го направи. Няколко кораба, които продължават да се движат в нашите териториални води, са напълно достатъчни да бъдат атакувани и корабоплаването да спре“, каза още Овчаров.

„България внася през Черно море милиони тонове стоки. Има стоки, които няма как да изнесем по друг начин – четири-пет милиона тона зърно например. Същото се отнася и за доставките на петрол за рафинерията. Затова въпросът за сигурността на корабоплаването в Черно море е пряко свързан и с българската икономика“, добави бившият министър на енергетиката.

„Има обаче един въпрос, който някак забравяме: чии са дроновете, които поразиха двата кораба, потънали в Черно море? И още нещо – как стана така, че за една седмица кораби, които плаваха на 120–150 километра от българския бряг, изведнъж се оказаха на 15 километра от него, близо до териториалните ни води? Плаването далеч от брега е значително по-икономично, отколкото да обикаляш покрай него. Корабите се приближават до българските териториални води, защото там се чувстват защитени, и това не се случва случайно“, посочи Овчаров.

„Когато един такъв кораб влезе в българските териториални води и бъде ударен там, започва големият скандал. Чуваме въпросите: „Какъв е дронът? Чий е дронът ит .н.?“. Иначе се казва, че няма смисъл Украйна да стреля по собствените си кораби. Но трябва да си зададем и други въпроси, защото вече сме виждали как първоначалните обяснения за подобни инциденти впоследствие се оказват непълни или неточни. Кой ни обясняваше 2022 година, когато се взриви Северен поток 2, че Русия сама го е взривила, за да спре доставките на природен газ към Германия. После се оказа, че не е точно така. Сега украинците не допускат никой да влезе в градове под руски контрол на морето, защото минират пътя дистанционно и сега вече там е страхотна трагедия“, заяви Румен Овчаров пред ФАКТИ.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    4 11 Отговор
    И Украйна може да спре корабоплаването в Черно море. За Турция да не говорим.
    Въобще много държави могат да правят.
    И на всички тях ние трябва да се подчиняваме, за да ни пощадят!

    Коментиран от #6

    15:30 22.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Цвете

    10 12 Отговор
    ЕЙ ,КОКОШКИ ,И ВИЕ ЛИ СТЕ ЗА ДИКТАТОРА ПУТИН ? ВЪПРОС?

    Коментиран от #9

    15:31 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Всичко може

    7 5 Отговор
    С дупедавен министър-председател.

    15:34 22.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Решение

    12 7 Отговор
    Трябва да спрем корабите с оръжия за киевската хунта , или да ги пратим да си плават покрай турския бряг !

    Коментиран от #16

    15:36 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мишок

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    Морето е пълно с украински мини, ама
    Жендарятанне смеят да гъкнат

    15:37 22.10.2026

  • 10 Аайде

    6 6 Отговор
    Пак дадоха думата на лъжливото овчарче !

    15:38 22.10.2026

  • 11 Русия е в такава ситуация, че

    6 12 Отговор
    може да прави само мръсотии и престъпления срещу цивилното население. И няма да ѝ е за пръв път. Последно изтребваше поголовно в Сирия.

    Коментиран от #17

    15:38 22.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 провинциалист

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Тъпото руско говедо":

    Не е ясно дали НАТО може, но се опитва. Традиционно големите империи първо плащат на някое съседно туземско племе да им свърши черната работа и пращат войски само ако няма друг начин.

    15:40 22.10.2026

  • 14 Дрън, дрън съветски чугун

    4 8 Отговор
    Ще спира, докато не го досърби мустака на Султана. Тогава путин пак ще търчи да му строи нова джамия, целувайки кораня сутрин, обед, вечер.

    15:40 22.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Няма да стане

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Решение":

    Агресорът трябва да си го получи.
    Изчерпа си дневния ред. Млък, седни си!

    15:42 22.10.2026

  • 17 Всъщност

    6 5 Отговор

    До коментар #11 от "Русия е в такава ситуация, че":

    В Сирия Русия изтребваше съюзниците на натото - ИДИЛ и Хамас . Без да искаш си прав .

    15:42 22.10.2026

  • 18 Р Овч

    5 3 Отговор
    Този продажник къде се слага?

    15:44 22.10.2026

  • 19 Не позна

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Всъщност":

    Бобът ти е развален.
    Когато нещо пише, мирише и мисли като кремльовец, значи е кремльовец.
    (А ти защо говориш за себе си сърцето лице?).

    15:45 22.10.2026

  • 20 Р.Овч

    4 3 Отговор
    заместник на Песков ли е?

    15:46 22.10.2026

  • 21 Възpожденец 🇧🇬

    5 3 Отговор
    Терористичните актове на Рашистан във водите на България доказват, че колкото по ниско си навел главица пред диктатора, толкова по силно и често бива сритвана от руския ботуш.

    15:47 22.10.2026

  • 22 Ердо

    2 1 Отговор
    Ч.Море без Босфора е 0!

    15:48 22.10.2026

  • 23 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    Репертоар на "другарите" до 1989г -
    "Ален мак самотен нейде...."
    А след 1989г - " Я подай ми мила мамо, синьото елече".....

    15:49 22.10.2026

  • 24 Явно

    1 1 Отговор
    Много украинци, четат Лили Маринкова .По минусите се издават .

    15:53 22.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Голям

    2 0 Отговор
    Русофилите като Румен Овчаров ще продължат да сеят заплахи срещу България и българите.... русофилите винаги са били отвратителни същества, затова се наричат русофили, защото са с русия. Кога българите ще прогледнат че това са хора които не мислят за България и българският интерес.

    Коментиран от #27

    16:01 22.10.2026

  • 27 провинциалист

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Голям":

    "затова се наричат русофили" - народът е казал - русо гладно няма! Срещу русото са само нежните розови създания.

    16:02 22.10.2026

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