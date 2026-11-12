Симеон Ставрев пред ФАКТИ: ГЕРБ, БСП, ИТН и „Възраждане“ носят отговорност за кризата в „Топлофикация“ (ВИДЕО)

Отговорност за сегашното състояние на „Топлофикация – София“ и за многобройните аварии носи настоящото ръководство на дружеството, но и политическите сили, които са го назначили – ГЕРБ, БСП, „Има такъв народ“ и отцепниците от „Възраждане“. Това ръководство е временно вече две години, без достатъчно публичност и прозрачност около назначенията. Хората, които са назначили тези ръководители, също трябва да носят отговорност за състоянието на дружеството. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Симеон Ставрев, общински съветник от „ПП-ДБ“.

„На заседание на инженерната комисия към Столичния общински съвет ръководството на „Топлофикация“ беше поканено да обясни защо авариите са толкова много, кога ще бъдат отстранени и какво е реалното състояние на дружеството. Присъстваха общински съветници и много граждани, които съвсем основателно изразиха недоволството си. Хората са изнервени най-вече от липсата на предвидимост. Пет пъти вече е променян крайният срок за приключване на ремонтите. В същото време ръководството на дружеството заяви няколко пъти, че не може да се ангажира с конкретна дата, защото не е сигурно дали ще успее да я спази. Това е абсурдно – гражданите имат право да знаят кога ще имат парно и топла вода“, добави гостът.

„Внесох карта с актуалните проблеми, според която към вчерашния ден авариите са били 112. Те са концентрирани предимно в източната част на София, но броят им е изключително голям и създава сериозни неудобства за хората. Гражданите разказаха потресаващи истории за ситуацията, в която са поставени. Един от основните проблеми е, че ремонтите не се извършват през лятото, когато няма отоплителен сезон, а се налага да се правят през зимата, когато хората разчитат на парното. Другият голям въпрос е свързан с предстоящото постоянно назначаване на ръководството от същите политически групи в Общинския съвет, което може да стане следващата седмица. Не виждам как може да има разумно основание същите хора да останат на същите постове, при положение че дружеството е в подобно състояние. Гражданите съвсем основателно питат как е възможно да бъдат назначени отново хора, при чието управление се стигна до тази ситуация“, сподели още Ставрев.

„Но проблемите не се изчерпват с авариите. Данните, които представих, показват, че в продължение на повече от два месеца са отчетени 286 прекъсвания на работата на абонатни станции. Това е изключително голям брой. Особено притеснително е положението в районите, обслужвани от ТЕЦ „София изток“ – „Дружба“, „Младост“ и „Студентски град“. Преди години имаше сериозни проблеми и бяха инвестирани около 60 милиона лева за ремонт на тръбопроводите в „Дружба“, именно с цел да се подобри ситуацията. Въпреки това проблемите продължават“, разкри още Ставрев.

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