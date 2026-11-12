Новини
България »
Симеон Ставрев пред ФАКТИ: ГЕРБ, БСП, ИТН и „Възраждане“ носят отговорност за кризата в „Топлофикация“ (ВИДЕО)

Симеон Ставрев пред ФАКТИ: ГЕРБ, БСП, ИТН и „Възраждане“ носят отговорност за кризата в „Топлофикация“ (ВИДЕО)

12 Ноември, 2026 15:14 140 2

  • симеон ставрев-
  • факти-
  • герб-
  • бсп-
  • итн-
  • възраждане-
  • топлофикация

Другият голям въпрос е свързан с предстоящото постоянно назначаване на ръководството от същите политически групи в Общинския съвет, което може да стане следващата седмица, каза той

Симеон Ставрев пред ФАКТИ: ГЕРБ, БСП, ИТН и „Възраждане“ носят отговорност за кризата в „Топлофикация“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Отговорност за сегашното състояние на „Топлофикация – София“ и за многобройните аварии носи настоящото ръководство на дружеството, но и политическите сили, които са го назначили – ГЕРБ, БСП, „Има такъв народ“ и отцепниците от „Възраждане“. Това ръководство е временно вече две години, без достатъчно публичност и прозрачност около назначенията. Хората, които са назначили тези ръководители, също трябва да носят отговорност за състоянието на дружеството. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Симеон Ставрев, общински съветник от „ПП-ДБ“.

„На заседание на инженерната комисия към Столичния общински съвет ръководството на „Топлофикация“ беше поканено да обясни защо авариите са толкова много, кога ще бъдат отстранени и какво е реалното състояние на дружеството. Присъстваха общински съветници и много граждани, които съвсем основателно изразиха недоволството си. Хората са изнервени най-вече от липсата на предвидимост. Пет пъти вече е променян крайният срок за приключване на ремонтите. В същото време ръководството на дружеството заяви няколко пъти, че не може да се ангажира с конкретна дата, защото не е сигурно дали ще успее да я спази. Това е абсурдно – гражданите имат право да знаят кога ще имат парно и топла вода“, добави гостът.

„Внесох карта с актуалните проблеми, според която към вчерашния ден авариите са били 112. Те са концентрирани предимно в източната част на София, но броят им е изключително голям и създава сериозни неудобства за хората. Гражданите разказаха потресаващи истории за ситуацията, в която са поставени. Един от основните проблеми е, че ремонтите не се извършват през лятото, когато няма отоплителен сезон, а се налага да се правят през зимата, когато хората разчитат на парното. Другият голям въпрос е свързан с предстоящото постоянно назначаване на ръководството от същите политически групи в Общинския съвет, което може да стане следващата седмица. Не виждам как може да има разумно основание същите хора да останат на същите постове, при положение че дружеството е в подобно състояние. Гражданите съвсем основателно питат как е възможно да бъдат назначени отново хора, при чието управление се стигна до тази ситуация“, сподели още Ставрев.

„Но проблемите не се изчерпват с авариите. Данните, които представих, показват, че в продължение на повече от два месеца са отчетени 286 прекъсвания на работата на абонатни станции. Това е изключително голям брой. Особено притеснително е положението в районите, обслужвани от ТЕЦ „София изток“ – „Дружба“, „Младост“ и „Студентски град“. Преди години имаше сериозни проблеми и бяха инвестирани около 60 милиона лева за ремонт на тръбопроводите в „Дружба“, именно с цел да се подобри ситуацията. Въпреки това проблемите продължават“, разкри още Ставрев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове