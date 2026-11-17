Смятам, че ще има ефект, защото това са безпрецедентни мерки в енергетиката и досега никога не е отпускан такъв голям транш. В зависимост от това колко ще бъде използвано от тази директна субсидия, около 2 милиарда евро могат да се заделят от Фонда за сигурност на електроенергийната система. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ инж. Росен Цветков, университетски преподавател и бивш зам.-областен управител на Габрово (2017–2021).

„Има няколко нови момента, които досега ги е нямало. Спомням си, че говорихме преди 2-3 години за това, че даваме най-различни помощи – енергийни помощи, помощи за дърва, за ТЕЦ-ове, особено когато наближат студените месеци. Сега новото е, че правителството предвиди и една група потребители, за които говоря, защото може би са най-съвестните. Това са хората, които са инвестирали в собствена газова инсталация – потребители, които са свързани към газоснабдителната мрежа и имат собствен битов котел за отопление. Те сега попадат в обхвата на субсидията, която ще бъде в размер на около 10% от сметката в зависимост от потреблението на газ“, каза още той.

„Хубаво е, че тези потребители, които са около 80 хиляди, ще бъдат обхванати от мярката. Имаме много различни доставчици на битов газ. Това е една справедливост, която през годините не беше отчетена. Тези хора са съвестни, защото са инвестирали около 10 хиляди лева преди години, за да изградят собствени инсталации. Това е все едно да имате микротец у вас – изгарянето е с коефициент на полезно действие над 90%. Нямаме загуби при доставката на топлинна енергия. Някой плаща тези пари, които ще бъдат получени, и е хубаво всички потребители да бъдат обхванати от сходни помощи“, посочи инж. Цветков.

„Колкото до въпроса за електрическата енергия, там подпомагането за промишлените предприятия е разделено. За тежката промишленост, където имаме стоманолеярни и химическа промишленост, досега помощта беше 50%, а сега ще бъде 70%. Небитовите потребители – примерно салон за красота, козметично студио и по-малки обекти – също ще бъдат подпомагани. Ако средната цена за месеца достигне 180 евро за киловат, те ще получават подкрепа от 70% вместо досегашните 50%. Има и една нова добавка от 15 евро на мегаватчас, което е допълнителна помощ за бизнеса. Смея да твърдя, че тук вече бизнесът не трябва да има оправдание да вдига механично цените заради енергоносителите“, заяви той.

„Ситуацията в света е тежка. Не се е случвало досега да имаме забавени доставки през Ормузкия проток, война на 400-500 километра от нас – Одеса е на 400 километра от Варна, както и безпрецедентни рискове. Отделно Европа вече повече от 20 години разчита на тази прословута Зелена сделка, която се оказа пара в комина, за жалост. Цените наистина са високи и заради това тази зима се очаква да бъде тежка. В тази ситуация правителството вече предприе тези мерки“, заяви в заключение инж. Росен Цветков.



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