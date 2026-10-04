Американски морски пехотинец е арестуван за убийство в Окинава

20-годишен американски морски пехотинец е арестуван в японската префектура Окинава по подозрение в грабеж и убийство на 39-годишна местна жена. Тялото ѝ е открито в хотелска стая в квартал Вакасa в град Наха, съобщиха японски медии, позовавайки се на полицията.

Задържаният е военнослужещ от военновъздушната база на морската пехота на САЩ Футенма. Полицията го подозира, че между 2:10 и 4:15 часа на 3 октомври е убил жената и е отнел портфейла и раницата ѝ. Тялото е било намерено около 4:30 часа, след като от хотела е подаден сигнал за жена в безсъзнание. По-късно тя е била обявена за мъртва.

Камерите показали, че двамата са влезли заедно

Според разследващите записи от охранителните камери показват как заподозреният и жената влизат заедно в стаята. След това мъжът е заснет да напуска сам, а личните вещи на жената са липсвали. Полицията е започнала да го издирва като човек, който може да има информация за случилото се.

Военнослужещият е открит късно на 3 октомври в развлекателен район на град Окинава. Полицаи са го разпитали, след което е бил задържан. Според японската полиция той отрича обвинението с думите: „Не знам нищо“. Разследващите продължават да изясняват причината за смъртта, начина на убийството и всички обстоятелства около престъплението.

Случаят отново поставя въпроса за американските бази

Окинава е център на американското военно присъствие в Япония. Според японското Министерство на отбраната около 70,3% от териториите и съоръженията, използвани изключително от американските сили в страната, са концентрирани в префектурата, която заема около 0,6% от японската територия. На острова се намира и базата Кадена – най-голямата база на ВВС на САЩ в Тихоокеанския регион.

Престъпления, приписвани на американски военнослужещи, включително случаи на сексуално насилие, многократно са предизвиквали протести и обществено недоволство сред местните жители. Окинавските власти от години настояват за намаляване на тежестта от американските бази и за по-строги мерки за предотвратяване на нарушения.

Задържаният остава обвиняем, а вината му не е установена от съд. Японската полиция ще продължи разследването в координация с американските военни власти.

Източници: Киодо, ТВ Асахи, Окинава ТВ