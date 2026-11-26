24-годишният български гражданин, който изчезна в района на Като Неврокопи, Северна Гърция, е бил убит. За престъплението е признал 50-годишният му работодател, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ. ([]())

Мъжът е пристигнал в района в петък, за да се срещне с работодателя си, от когото е имал да получава парична сума. В събота телефонът му е бил изключен и следите му са се загубили. Ванът, с който е пътувал до Гърция, по-късно е бил открит край Като Неврокопи.

Работодателят е признал пред властите

Според ЕРТ работодателят е признал, че е убил българина заради лични спорове. За укриването на тялото му е помогнал 23-годишен мъж. Данните за признанието са съобщени от гръцката телевизия, а точната правна квалификация и последващите обвинения не са посочени.

Българският гражданин често е пътувал до района на Като Неврокопи за краткосрочни трудови ангажименти. Между него и 50-годишния мъж е имало както трудови, така и приятелски отношения.

Издирването е проведено в района на Драма

В издирването са участвали екипи от полицейската дирекция в Драма и от полицейския участък в Като Неврокопи. В операцията са били включени и обучени кучета.

Засега няма допълнителна потвърдена информация за начина, по който е извършено убийството, както и за точните мотиви. Не са посочени и подробности за последващите действия на гръцките власти спрямо двамата мъже.