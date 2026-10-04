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Скопие обяви останките на цар Самуил за фалшиви
  Тема: Известни личности

Скопие обяви останките на цар Самуил за фалшиви

4 Октомври, 2026 18:21 1 860 54

  • цар самуил-
  • северна македония-
  • румен радев-
  • християн мицкоски-
  • тленни останки

Медии и историци в Скопие определиха останките като фалшиви, докато България ги прие като тленните останки на средновековния владетел.

Скопие обяви останките на цар Самуил за фалшиви - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Северна Македония оспориха автентичността и българския произход на тленните останки на цар Самуил, след като те бяха предадени от Гърция на България и положени в базиликата „Света София“ в София. Според публикация на „Фокус“ медии и историци в Скопие са ги определили като фалшиви.

Предаването се състоя на 3 октомври в Музея на византийската култура в Солун. На церемонията присъстваха министър-председателите на България и Гърция Румен Радев и Кириакос Мицотакис. След това останките бяха транспортирани до София, където бяха положени с държавни почести.

Българското правителство определи връщането като историческо споразумение между България и Гърция. Румен Радев заяви, че цар Самуил се завръща в България след близо шест десетилетия усилия. По време на церемонията премиерът каза, че ако в миналото владетелят е разделял, днес може да обединява.

Историк постави въпрос за експертизите

На този фон проф. Милко Палангурски изрази съмнения за липсата на съвременни научни изследвания. „Това само отвори „Кутията на Пандора“. И проблемът не е, че я връщаме, а че няма списък и никой не знае какво е“, заяви историкът, цитиран от „Фокус“.

По думите му българската държава не е направила каталог и проучване на артефактите, а върху останките не е извършен ДНК анализ, който да потвърди дали са на цар Самуил. Проф. Палангурски посочи, че сигурното според историческите данни е мястото, където царят и семейството му са били погребани – остров Свети Ахил.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис приветства връщането на останките в България. Паралелно с това Гърция получи 48 реликви, като двете страни представиха размяната като част от постигнатото междудържавно споразумение.

Мицкоски направи паралел с Гоце Делчев

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски сравни случая с пренасянето на костите на Гоце Делчев. Той заяви, че останките на цар Самуил символизират много за македонската идентичност.

„Жалко е, че днес малко хора споменават Бледския договор и всичко, което е било договорено там“, каза Мицкоски.

Според „Фокус“ македонски историци са предупредили, че случаят може да се превърне в „голям срам за България“, ако автентичността на останките не бъде доказана.

Реакциите идват в момент, когато София и Скопие подготвят нов дипломатически контакт. Външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски се очаква да посети София на 7 и 8 октомври за разговори с български представители. Срещата е свързана с призив за диалог между двете държави по въпроса за европейската интеграция на Северна Македония.

Източници: Фокус, БТА


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    55 2 Отговор
    Направо невероятно това, че Гърция ни даде цар Самуил!!!
    Защото:
    Така Гърция легитимира това, че Македония е била българско царство, с български цар!!!
    Гърция унищожи всички претенции на Македония, че Самуил е македонски цар!!!
    Гърция унищожи всички претенции на Сърбия, че Македония е била част от Сърбия!!!
    Гърция унищожи всички претенции на Русия и Сърбия, че има скавянска писменост, а не българска, защото Охридската книжовна школа била Македонска, а не българска....

    Мога и още да продължавам, но нека не нативарвам илитератите!!! Защото това което написах, трябва да го научат наизуст, за да не се излагат когато някои като Горан Благоев започнат да страдат, какво сме дали на Гърция, защото не могат да бъдат повече от търгаши!!!

    Коментиран от #10

    18:24 04.10.2026

  • 3 Гробар

    10 41 Отговор
    Торба кокали от медицинския университет в Атина срещу безценни български антики. Чорапа прави по-добри сделки и от Тръмп!

    18:24 04.10.2026

  • 4 Да, да

    19 2 Отговор
    Разбира се, при тях са костите му, когато е бил малък!

    18:24 04.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Вица за

    24 0 Отговор
    Лисицата и гроздето.

    18:26 04.10.2026

  • 8 мдааааа

    30 1 Отговор
    С копие , без копие , обявете си державата за фалшива ...

    18:26 04.10.2026

  • 9 Георги

    33 1 Отговор
    склонен съм да им повярвам. Все пак те имат богат опит във фалшифицирането на историята. Така да се каже никой не разбира повече от тях от фалшиви реликви.

    18:27 04.10.2026

  • 10 Тито

    27 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Посръбчени сръбски колонии

    18:27 04.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Аве

    23 3 Отговор
    ДНК анализ има смисъл, ако може да се сравни с някого. В случая няма с кого.

    Коментиран от #29

    18:28 04.10.2026

  • 13 Дрътия Софеанец ,

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Я кажи , от колко пасоля ти се обадиха ?

    18:29 04.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ....

    17 0 Отговор
    Кво е обявила тая нива едва ли некой го вълнува

    18:29 04.10.2026

  • 16 хххх

    6 23 Отговор
    Статията е типичен пример за насаждане на омраза срещу Македония. Скопие не е правило подобно изявление, нито която и да е македонска официална служба. Това насаждане на омраза срещу Македония е в интерес единствено на Русия.

    18:29 04.10.2026

  • 17 000

    8 2 Отговор
    А аз обявявам края на копнежите на шепа лунагици - ултралиберали за световно господство. Върнете се в клоаката, от която вашите предци са изпълзели.

    18:30 04.10.2026

  • 18 Анонимен

    10 0 Отговор
    Черепът на мъртвеца показва на колко години приблизително е починал.Зоните на вкостяване издават възрастта.

    18:30 04.10.2026

  • 19 А, че те наистина може да са фалшиви

    19 2 Отговор
    Един коскоджамити учен каза, че трябвало да се направело генетичен тест. Все едно има документирани наследници на Самуил днес. Значи така, дами и господа, такива мероприятия се провеждат не с научна цел, а с патриотична, политическа и пропагандна. Затова истината е без значение.

    Коментиран от #54

    18:30 04.10.2026

  • 20 Вярно е това

    6 15 Отговор
    случаят може да се превърне в „голям срам за България“, ако автентичността на останките не бъде доказана... ами ако са и женски?

    18:30 04.10.2026

  • 21 Иии

    16 1 Отговор
    На кой му пука, не виждате ли, че всичко е политика.

    18:30 04.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гунчо

    6 5 Отговор
    В Скопие твърдят че останките са на Сали Яшар - Тодор Живков. Време е да започнем специална операция. Направо се гаврят с нас.

    18:33 04.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Даааа бе дааа

    23 3 Отговор
    Основният дворец и главна резиденция на цар Самуил са се намирали в тогавашните столици на Първото българско царство — първоначално в Преспа, а по-късно в Охрид. Когато столицата се мести в Охрид (днес в Северна Македония), Самуил издига нов силно укрепен дворец в т.нар. Горни сарай или Охридското кале. Днес масивните стени на тази цитадела са известни именно като Самуилова крепост. И въпроса е защо атлантическите предатели от правителството на СДС с говорител тогава Надежда Нейнски признаха Македония посред нощ за държава в нарушение и на законите и на конституцията ни без мандат и дори без да информират парламента? Защо до момента това предателство не е обявено от КС за противоконституционно ? Защо признанието не е изтеглено още от ООН какъвто е законният начин за това ? ....както и един куп държави оттеглиха и признаването си на Израел впрочем ! И да припомня че когато признахме Македония.. от Гърция тогава ни обявиха за луди !

    Коментиран от #51

    18:34 04.10.2026

  • 27 хайде сега

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    а Нашия изобщо не се интересува от това.
    Нали направи общонароден митинг

    18:34 04.10.2026

  • 28 да питам

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вероятно , пръво са ти се обадили мицкоски и митрофановна ? 🤔

    18:35 04.10.2026

  • 29 Лалугер

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Аве":

    Има живи потомци в Италия и Румъния живеят.Може би там може са се направи нещо.

    18:35 04.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Комит Никола

    4 4 Отговор
    Бащата на Самуил реално никога не е бил владетел на Средец! Никога ! Няма подобни исторически източници. Управител и владетел, кесар са много различни неща

    18:38 04.10.2026

  • 32 Абе, те може и да са фалшиви

    14 5 Отговор
    Ама до вчера и Скопие имаше претенции и мерак да ги получи. Днес вече, като Зелю Украинский, кога губи територии, "нямали стратегическо значение".

    18:38 04.10.2026

  • 33 Защо

    10 0 Отговор
    да не са на Самуил,щом в Русе има мамут?

    18:42 04.10.2026

  • 34 Капейчо

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Понеже знам, че си разпространител на неистини, си направих труда да потърся за чужди медии с подобни изказвания. Сигурно знаеш, че AI сканира целия Нет за това, което го питаш. Еми познай - единствените медии с подобно твърдение са северномакедонски.
    Въпреки липсата на ДНК анализ, има белези за това, че останките са на цар Самуил. Зараснала неправилно лакътна кост (раняване в битката при река Сперхей през 997 г.). Възраст на останките - отговарят на 70 годишен мъж. Тялото е било загърнато в скъп пурпурен златотъкан плат с византийски мотиви (символ на царската власт).

    18:43 04.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дън Бай

    7 2 Отговор
    Палангурски му е мъка, че не го канят вече в история.бг.

    18:46 04.10.2026

  • 37 Чума

    12 3 Отговор
    Дори да са на друг български цар, важното е, че кириос Мицотакис счита, че Самуил е български цар и това е същественото! Вчера България си върна загубеното в миналото величие на древна и стара държава с най свестния народ в Европа! А в онези земи отдавна имат песен, че Самуил е техен цар:

    Песна за Самуил

    Самуиле, цар македонски,
    оздола иде твојата војска,
    право иде во Охрида.
    Во Охрида, кон калето,
    кон тврдината, право кај тебе.

    Леле, леле Самуиле,
    целата војска ти ослепела,
    езерото се разбесна,
    а небото се затемна,
    старо и младо се расплака.

    - Ој ти војско, моја војско,
    верна ми беше и одана,
    се бореше, победуваше.
    Јас не можам ослепени
    да ве гледам и умирам.

    Еден војник проговара:
    - Нашите деца ќе пораснат,
    ќе се борат за слобода.
    За слобода, за Македонија,
    наша лична татковина.

    Но вчера им бе посочено - Пей си маке, кой ке те слуша! Гроздето е кисело, ах...!!!

    Коментиран от #42

    18:49 04.10.2026

  • 38 Пък и

    2 4 Отговор

    До коментар #35 от "Реално Самуил не е и цар":

    по същото време има още един български цар!

    Коментиран от #40

    18:51 04.10.2026

  • 39 Дрътия Софеанец ,

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Спрехте ли " разрушаването" на паметника на Шипка ?! 😁

    18:52 04.10.2026

  • 40 Чума

    13 1 Отговор

    До коментар #38 от "Пък и":

    Теории много, но Василий II e наречен Българоубиец

    Коментиран от #44

    18:55 04.10.2026

  • 41 Перо

    10 1 Отговор
    Професори в Германия и Гърция, с най-модерна техника не са установили идентичността на цар Самуил, УБА-шките партийни “професори” по титова политикономия и история на СЮК разбраха фалша, без да са виждали останките! ЕС /ЕУ/, само през крив макарон!

    18:59 04.10.2026

  • 42 Перо

    13 2 Отговор

    До коментар #37 от "Чума":

    Държава от 1993 има песен за цар Самуил! Това е смешно!

    Коментиран от #49

    19:02 04.10.2026

  • 43 стоян георгиев

    7 2 Отговор
    Странно ,но и българските фенове на путин ги обявиха за такива.съвпадение???

    19:02 04.10.2026

  • 44 Лингвист

    2 3 Отговор

    До коментар #40 от "Чума":

    Точния превод е ,,варвароубуец"!

    19:05 04.10.2026

  • 45 ШЕКСПИР

    11 2 Отговор
    Псевдодържавата СМакедония създадена 1992 г говори за история ????

    Коментиран от #47

    19:05 04.10.2026

  • 46 Поне професорите

    2 3 Отговор
    разбраха ,че останки не са мощи!

    19:06 04.10.2026

  • 47 Ние

    4 3 Отговор

    До коментар #45 от "ШЕКСПИР":

    още сме губерния!

    19:11 04.10.2026

  • 48 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    16 1 Отговор
    гърция им взе Александър, ние си взехме Самуил..остава им само Тито..ама и него като си вземат сърбите..ко ше праат бракята..

    19:11 04.10.2026

  • 49 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Перо":

    Е що па не..имат танца със мечове на Александър, една песен нема да избацат..

    19:12 04.10.2026

  • 50 Петрич

    5 1 Отговор
    Сега Гърция ще им смени името и ще е вече МАКЕДОНИЯ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

    19:15 04.10.2026

  • 51 Запознат

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Даааа бе дааа":

    Тогавашният президент Жельо Желев настоял за спешно признаване за да сме първи. Имало е гласове против, но той се е наложил.

    19:28 04.10.2026

  • 52 Що е маке

    3 0 Отговор
    Все е лно ..

    19:37 04.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Петър

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "А, че те наистина може да са фалшиви":

    Не зная дали имате спомени,но преди време когато се правеше скопският "дисниленд" имаше протести в Италия от хора,сред които някои от тях казваха,че са наследници на Самуил и оспорваха Самуил като македонски цар. Та тогава те заявяваха,че е български цар.

    19:43 04.10.2026

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