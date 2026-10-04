Скопие обяви останките на цар Самуил за фалшиви

В Северна Македония оспориха автентичността и българския произход на тленните останки на цар Самуил, след като те бяха предадени от Гърция на България и положени в базиликата „Света София“ в София. Според публикация на „Фокус“ медии и историци в Скопие са ги определили като фалшиви.
Предаването се състоя на 3 октомври в Музея на византийската култура в Солун. На церемонията присъстваха министър-председателите на България и Гърция Румен Радев и Кириакос Мицотакис. След това останките бяха транспортирани до София, където бяха положени с държавни почести.
Българското правителство определи връщането като историческо споразумение между България и Гърция. Румен Радев заяви, че цар Самуил се завръща в България след близо шест десетилетия усилия. По време на церемонията премиерът каза, че ако в миналото владетелят е разделял, днес може да обединява.
Историк постави въпрос за експертизите
На този фон проф. Милко Палангурски изрази съмнения за липсата на съвременни научни изследвания. „Това само отвори „Кутията на Пандора“. И проблемът не е, че я връщаме, а че няма списък и никой не знае какво е“, заяви историкът, цитиран от „Фокус“.
По думите му българската държава не е направила каталог и проучване на артефактите, а върху останките не е извършен ДНК анализ, който да потвърди дали са на цар Самуил. Проф. Палангурски посочи, че сигурното според историческите данни е мястото, където царят и семейството му са били погребани – остров Свети Ахил.
Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис приветства връщането на останките в България. Паралелно с това Гърция получи 48 реликви, като двете страни представиха размяната като част от постигнатото междудържавно споразумение.
Мицкоски направи паралел с Гоце Делчев
Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски сравни случая с пренасянето на костите на Гоце Делчев. Той заяви, че останките на цар Самуил символизират много за македонската идентичност.„Жалко е, че днес малко хора споменават Бледския договор и всичко, което е било договорено там“, каза Мицкоски.
Според „Фокус“ македонски историци са предупредили, че случаят може да се превърне в „голям срам за България“, ако автентичността на останките не бъде доказана.
Реакциите идват в момент, когато София и Скопие подготвят нов дипломатически контакт. Външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски се очаква да посети София на 7 и 8 октомври за разговори с български представители. Срещата е свързана с призив за диалог между двете държави по въпроса за европейската интеграция на Северна Македония.
Източници: Фокус, БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Защото:
Така Гърция легитимира това, че Македония е била българско царство, с български цар!!!
Гърция унищожи всички претенции на Македония, че Самуил е македонски цар!!!
Гърция унищожи всички претенции на Сърбия, че Македония е била част от Сърбия!!!
Гърция унищожи всички претенции на Русия и Сърбия, че има скавянска писменост, а не българска, защото Охридската книжовна школа била Македонска, а не българска....
Мога и още да продължавам, но нека не нативарвам илитератите!!! Защото това което написах, трябва да го научат наизуст, за да не се излагат когато някои като Горан Благоев започнат да страдат, какво сме дали на Гърция, защото не могат да бъдат повече от търгаши!!!
Коментиран от #10
18:24 04.10.2026
3 Гробар
18:24 04.10.2026
4 Да, да
18:24 04.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Вица за
18:26 04.10.2026
8 мдааааа
18:26 04.10.2026
9 Георги
18:27 04.10.2026
10 Тито
До коментар #2 от "Пич":Посръбчени сръбски колонии
18:27 04.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Аве
Коментиран от #29
18:28 04.10.2026
13 Дрътия Софеанец ,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Я кажи , от колко пасоля ти се обадиха ?
18:29 04.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ....
18:29 04.10.2026
16 хххх
18:29 04.10.2026
17 000
18:30 04.10.2026
18 Анонимен
18:30 04.10.2026
19 А, че те наистина може да са фалшиви
Коментиран от #54
18:30 04.10.2026
20 Вярно е това
18:30 04.10.2026
21 Иии
18:30 04.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Гунчо
18:33 04.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Даааа бе дааа
Коментиран от #51
18:34 04.10.2026
27 хайде сега
До коментар #1 от "Последния Софиянец":а Нашия изобщо не се интересува от това.
Нали направи общонароден митинг
18:34 04.10.2026
28 да питам
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Вероятно , пръво са ти се обадили мицкоски и митрофановна ? 🤔
18:35 04.10.2026
29 Лалугер
До коментар #12 от "Аве":Има живи потомци в Италия и Румъния живеят.Може би там може са се направи нещо.
18:35 04.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Комит Никола
18:38 04.10.2026
32 Абе, те може и да са фалшиви
18:38 04.10.2026
33 Защо
18:42 04.10.2026
34 Капейчо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Понеже знам, че си разпространител на неистини, си направих труда да потърся за чужди медии с подобни изказвания. Сигурно знаеш, че AI сканира целия Нет за това, което го питаш. Еми познай - единствените медии с подобно твърдение са северномакедонски.
Въпреки липсата на ДНК анализ, има белези за това, че останките са на цар Самуил. Зараснала неправилно лакътна кост (раняване в битката при река Сперхей през 997 г.). Възраст на останките - отговарят на 70 годишен мъж. Тялото е било загърнато в скъп пурпурен златотъкан плат с византийски мотиви (символ на царската власт).
18:43 04.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Дън Бай
18:46 04.10.2026
37 Чума
Песна за Самуил
Самуиле, цар македонски,
оздола иде твојата војска,
право иде во Охрида.
Во Охрида, кон калето,
кон тврдината, право кај тебе.
Леле, леле Самуиле,
целата војска ти ослепела,
езерото се разбесна,
а небото се затемна,
старо и младо се расплака.
- Ој ти војско, моја војско,
верна ми беше и одана,
се бореше, победуваше.
Јас не можам ослепени
да ве гледам и умирам.
Еден војник проговара:
- Нашите деца ќе пораснат,
ќе се борат за слобода.
За слобода, за Македонија,
наша лична татковина.
Но вчера им бе посочено - Пей си маке, кой ке те слуша! Гроздето е кисело, ах...!!!
Коментиран от #42
18:49 04.10.2026
38 Пък и
До коментар #35 от "Реално Самуил не е и цар":по същото време има още един български цар!
Коментиран от #40
18:51 04.10.2026
39 Дрътия Софеанец ,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Спрехте ли " разрушаването" на паметника на Шипка ?! 😁
18:52 04.10.2026
40 Чума
До коментар #38 от "Пък и":Теории много, но Василий II e наречен Българоубиец
Коментиран от #44
18:55 04.10.2026
41 Перо
18:59 04.10.2026
42 Перо
До коментар #37 от "Чума":Държава от 1993 има песен за цар Самуил! Това е смешно!
Коментиран от #49
19:02 04.10.2026
43 стоян георгиев
19:02 04.10.2026
44 Лингвист
До коментар #40 от "Чума":Точния превод е ,,варвароубуец"!
19:05 04.10.2026
45 ШЕКСПИР
Коментиран от #47
19:05 04.10.2026
46 Поне професорите
19:06 04.10.2026
47 Ние
До коментар #45 от "ШЕКСПИР":още сме губерния!
19:11 04.10.2026
48 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
19:11 04.10.2026
49 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #42 от "Перо":Е що па не..имат танца със мечове на Александър, една песен нема да избацат..
19:12 04.10.2026
50 Петрич
19:15 04.10.2026
51 Запознат
До коментар #26 от "Даааа бе дааа":Тогавашният президент Жельо Желев настоял за спешно признаване за да сме първи. Имало е гласове против, но той се е наложил.
19:28 04.10.2026
52 Що е маке
19:37 04.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Петър
До коментар #19 от "А, че те наистина може да са фалшиви":Не зная дали имате спомени,но преди време когато се правеше скопският "дисниленд" имаше протести в Италия от хора,сред които някои от тях казваха,че са наследници на Самуил и оспорваха Самуил като македонски цар. Та тогава те заявяваха,че е български цар.
19:43 04.10.2026