Скопие обяви останките на цар Самуил за фалшиви

В Северна Македония оспориха автентичността и българския произход на тленните останки на цар Самуил, след като те бяха предадени от Гърция на България и положени в базиликата „Света София“ в София. Според публикация на „Фокус“ медии и историци в Скопие са ги определили като фалшиви.

Предаването се състоя на 3 октомври в Музея на византийската култура в Солун. На церемонията присъстваха министър-председателите на България и Гърция Румен Радев и Кириакос Мицотакис. След това останките бяха транспортирани до София, където бяха положени с държавни почести.

Българското правителство определи връщането като историческо споразумение между България и Гърция. Румен Радев заяви, че цар Самуил се завръща в България след близо шест десетилетия усилия. По време на церемонията премиерът каза, че ако в миналото владетелят е разделял, днес може да обединява.

Историк постави въпрос за експертизите

На този фон проф. Милко Палангурски изрази съмнения за липсата на съвременни научни изследвания. „Това само отвори „Кутията на Пандора“. И проблемът не е, че я връщаме, а че няма списък и никой не знае какво е“, заяви историкът, цитиран от „Фокус“.

По думите му българската държава не е направила каталог и проучване на артефактите, а върху останките не е извършен ДНК анализ, който да потвърди дали са на цар Самуил. Проф. Палангурски посочи, че сигурното според историческите данни е мястото, където царят и семейството му са били погребани – остров Свети Ахил.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис приветства връщането на останките в България. Паралелно с това Гърция получи 48 реликви, като двете страни представиха размяната като част от постигнатото междудържавно споразумение.

Мицкоски направи паралел с Гоце Делчев

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски сравни случая с пренасянето на костите на Гоце Делчев. Той заяви, че останките на цар Самуил символизират много за македонската идентичност.

„Жалко е, че днес малко хора споменават Бледския договор и всичко, което е било договорено там“, каза Мицкоски.

Според „Фокус“ македонски историци са предупредили, че случаят може да се превърне в „голям срам за България“, ако автентичността на останките не бъде доказана.

Реакциите идват в момент, когато София и Скопие подготвят нов дипломатически контакт. Външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски се очаква да посети София на 7 и 8 октомври за разговори с български представители. Срещата е свързана с призив за диалог между двете държави по въпроса за европейската интеграция на Северна Македония.

Източници: Фокус, БТА