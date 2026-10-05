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Вселенската патриаршия приветства историческата размяна между България и Гърция и поиска връщането на други ценности

Вселенската патриаршия приветства историческата размяна между България и Гърция и поиска връщането на други ценности

5 Октомври, 2026 09:46 591 17

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  • вселенска патриаршия-
  • самуил-
  • тленни останки-
  • гърция-
  • българия-
  • църква

Епархиите в Северна Гърция са в диоцеза на Вселенската патриаршия, въпреки че са дадени от нея за управление на Гръцката православна църква

Вселенската патриаршия приветства историческата размяна между България и Гърция и поиска връщането на други ценности - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вселенската патриаршия приветства размяната на исторически реликви между Гърция и България и изрази задоволство от „началото на връщането от България на ценни и свети вещи, отнети преди сто и повече години от свети митрополии и манастири“ в юрисдикцията на Патриаршията, се казва в изявление, публикувано на сайта ѝ, предаде БТА.

В събота след споразумение между Министерствата на културата на България и на Гърция с тържествена церемония в София пристигнаха тленните останки на цар Самуил, открити през 60-те години на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро в днешна Гърция. От своя страна България изпрати в Гърция 53 предмета - църковни ценности, съхранявани досега в Националния исторически музей, които са били изнесени от Северна Гърция предимно по време на Първата световна война.

Епархиите в Северна Гърция са в диоцеза на Вселенската патриаршия, въпреки че са дадени от нея за управление на Гръцката православна църква (Атинската архиепископия).

В изявлението на Вселенската патриаршия се казва, че говори за „начало на връщането“, защото „се надява, че това възстановяване (на реликвите) ще бъде завършено бързо, според повелите на нравствения ред и на международното право и още повече в рамките на сърдечните отношения между двете съседни и съюзнически страни, и двете членки на Европейския съюз“.

Патриаршията също така припомня, че въпросът е бил поставен преди няколко години в София от Вселенския патриарх Вартоломей, и заявява, че „поздравява двете правителства за извършеното дело и за бъдещите стъпки, които ще последват в тази връзка“.

В изявлението се изразява пожелание и надежда тази стъпка „да стане по-общ пример и вдъхновение, които да накарат компетентните власти и на други страни да допринесат и те положително за връщането на отнети културни съкровища като скулптурите на Партенона (в Атина), на този паметник-символ за цялото човечество, който мълчаливо и търпеливо очаква повторното си съединение с насилствено изнесените му в чужбина останали негови органични елементи“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 среден пръст

    11 1 Отговор
    За вселенската патриаршия!

    Коментиран от #9

    09:48 05.10.2026

  • 2 честен ционист

    11 4 Отговор
    Гръцките попове сигурно не са изтрезнвали цяла седмица. Само балама може да замени истински артефакти за шепа кокаляци и то със съмнителен произход.

    09:48 05.10.2026

  • 3 ШЕКСПИР

    8 0 Отговор
    Гърците са рекетьори, да си приберат първо артефактите от Англия !!!

    09:49 05.10.2026

  • 4 щом макетата си мълчат

    8 2 Отговор
    Има нещо гнило в цялата работа.

    Коментиран от #11

    09:50 05.10.2026

  • 5 Пич

    4 1 Отговор
    Колкото и да не ви се вярва, веднъж на хиляда, от тази размяна НИЕ взехме каквото ни трябва!!!
    Съветвам нашите сега също да изкажат надежди за добро сътрудничество, ако гърците ИМАТ какво да ни предложат!!!

    09:50 05.10.2026

  • 6 14/88

    4 1 Отговор
    "Вселенската патриаршия приветства"

    айнщайн е казал, че две неща са безкрайни:
    Вселената и човешката глупости

    а за първото не е сигурен

    Коментиран от #15

    09:54 05.10.2026

  • 7 Да не си отваря човката

    6 1 Отговор
    Икуменистът, агентът на турското,израелското и американското разузнаване да си затваря човката. За нас той не е православен, дори не е християнин ,щом е икуменист.

    09:55 05.10.2026

  • 8 батвесо

    5 0 Отговор
    Ами да им върнем черепа на Никифор, сигурно го пазят в някоя винарна.

    09:57 05.10.2026

  • 9 не е ли време

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "среден пръст":

    Епархиите от Северна Гърция да се присъединят към някоя поместна Църква?

    09:57 05.10.2026

  • 10 Цветелина Пенкова

    3 0 Отговор
    Те станаха лакоми. Всичко да им върнем, а те на нас какво ще ни върнат?!

    Коментиран от #17

    09:58 05.10.2026

  • 11 Коста

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "щом макетата си мълчат":

    Има ами. Подфърлили са чузди кокали!

    09:59 05.10.2026

  • 12 Петко Кънчев

    1 0 Отговор
    Защо статията за Цвети Пенкова няма коментари? Хората искат да изразят мнението си.

    10:02 05.10.2026

  • 13 БЪЛГАРСКАТА ПАТРИАРШИЯ

    1 0 Отговор
    ЩЕ ПОЛУЧИТЕ, АКО ДАДЕТЕ!

    10:05 05.10.2026

  • 14 Сийка

    1 0 Отговор
    Може, но ако ни върнат териториите на Южна България между Марица и Струма!!

    10:05 05.10.2026

  • 15 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "14/88":

    Много си умен щом Айнщайн за теб е с малка буква .

    10:05 05.10.2026

  • 16 Българин

    0 0 Отговор
    Радев е антибългарин, служи единсъвено на Турция и унищожава всичко българско!

    10:06 05.10.2026

  • 17 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Цветелина Пенкова":

    Беломорието .Да ни върнат Беломорието.

    10:07 05.10.2026