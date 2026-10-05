Вселенската патриаршия приветства историческата размяна между България и Гърция и поиска връщането на други ценности

Вселенската патриаршия приветства размяната на исторически реликви между Гърция и България и изрази задоволство от „началото на връщането от България на ценни и свети вещи, отнети преди сто и повече години от свети митрополии и манастири“ в юрисдикцията на Патриаршията, се казва в изявление, публикувано на сайта ѝ, предаде БТА.
В събота след споразумение между Министерствата на културата на България и на Гърция с тържествена церемония в София пристигнаха тленните останки на цар Самуил, открити през 60-те години на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро в днешна Гърция. От своя страна България изпрати в Гърция 53 предмета - църковни ценности, съхранявани досега в Националния исторически музей, които са били изнесени от Северна Гърция предимно по време на Първата световна война.
Епархиите в Северна Гърция са в диоцеза на Вселенската патриаршия, въпреки че са дадени от нея за управление на Гръцката православна църква (Атинската архиепископия).
В изявлението на Вселенската патриаршия се казва, че говори за „начало на връщането“, защото „се надява, че това възстановяване (на реликвите) ще бъде завършено бързо, според повелите на нравствения ред и на международното право и още повече в рамките на сърдечните отношения между двете съседни и съюзнически страни, и двете членки на Европейския съюз“.
Патриаршията също така припомня, че въпросът е бил поставен преди няколко години в София от Вселенския патриарх Вартоломей, и заявява, че „поздравява двете правителства за извършеното дело и за бъдещите стъпки, които ще последват в тази връзка“.
В изявлението се изразява пожелание и надежда тази стъпка „да стане по-общ пример и вдъхновение, които да накарат компетентните власти и на други страни да допринесат и те положително за връщането на отнети културни съкровища като скулптурите на Партенона (в Атина), на този паметник-символ за цялото човечество, който мълчаливо и търпеливо очаква повторното си съединение с насилствено изнесените му в чужбина останали негови органични елементи“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 среден пръст
Коментиран от #9
09:48 05.10.2026
2 честен ционист
09:48 05.10.2026
3 ШЕКСПИР
09:49 05.10.2026
4 щом макетата си мълчат
Коментиран от #11
09:50 05.10.2026
5 Пич
Съветвам нашите сега също да изкажат надежди за добро сътрудничество, ако гърците ИМАТ какво да ни предложат!!!
09:50 05.10.2026
6 14/88
айнщайн е казал, че две неща са безкрайни:
Вселената и човешката глупости
а за първото не е сигурен
Коментиран от #15
09:54 05.10.2026
7 Да не си отваря човката
09:55 05.10.2026
8 батвесо
09:57 05.10.2026
9 не е ли време
До коментар #1 от "среден пръст":Епархиите от Северна Гърция да се присъединят към някоя поместна Църква?
09:57 05.10.2026
10 Цветелина Пенкова
Коментиран от #17
09:58 05.10.2026
11 Коста
До коментар #4 от "щом макетата си мълчат":Има ами. Подфърлили са чузди кокали!
09:59 05.10.2026
12 Петко Кънчев
10:02 05.10.2026
13 БЪЛГАРСКАТА ПАТРИАРШИЯ
10:05 05.10.2026
14 Сийка
10:05 05.10.2026
15 Ха ха
До коментар #6 от "14/88":Много си умен щом Айнщайн за теб е с малка буква .
10:05 05.10.2026
16 Българин
10:06 05.10.2026
17 Ха ха
До коментар #10 от "Цветелина Пенкова":Беломорието .Да ни върнат Беломорието.
10:07 05.10.2026