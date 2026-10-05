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WSJ: Пилотът на Flydubai е спиран от летене в Оман заради радикални идеи

WSJ: Пилотът на Flydubai е спиран от летене в Оман заради радикални идеи

5 Октомври, 2026 05:44 672 3

  • flydubai-
  • хамам ал хамами-
  • оман-
  • терористична атака-
  • авиационна сигурност

Не е ясно дали оманските власти са уведомили авиокомпанията. Ранните данни на NBC News сочат, че вторият пилот вероятно е действал сам.

WSJ: Пилотът на Flydubai е спиран от летене в Оман заради радикални идеи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вторият пилот, обвинен, че е нападнал командира на полет FZ1073 на Flydubai и е опитал да поеме управлението на самолета, преди това е бил спрян да лети в Оман заради опасения от радикални идеологически възгледи. Това съобщи Уолстрийт джърнъл, позовавайки се на хора, запознати със случая.

Пилотът е идентифициран като оманския гражданин Хамам ал Хамами. Въпреки ограничението в родината му той по-късно е бил нает от Flydubai и е бил включен в екипаж, изпълняващ чувствителния маршрут между Обединените арабски емирства и Израел. Не е установено дали Оман е предал информацията за него на авиокомпанията или на други държави.

Самолетът е пътувал от Дубай към Тел Авив на 30 септември, когато Хамами е нападнал командира в кабината с аварийна брадва. Машината е започнала рязко снижение над Саудитска Арабия, преди пътници и членове на екипажа да влязат в пилотската кабина и да обезвредят нападателя. Полетът е кацнал аварийно в Табук. Според Асошиейтед прес на борда е имало 182 души.

Главният прокурор на ОАЕ Хамад Саиф ал Шамси заяви, че разследването е установило опит за „терористична атака“. Хамами е бил задържан след кацането, а разследването се води от властите на ОАЕ с участие на израелски представители. Все още се изясняват мотивите му и обстоятелствата, при които е бил допуснат до полетите на Flydubai.

NBC News: ранните данни сочат самостоятелна атака

Ранните индикации сочат, че вторият пилот вероятно е действал сам, а не като част от по-голяма организация или по поръчение на чуждо правителство. Това съобщи NBC News, позовавайки се на американски представители, запознати с разследването, и на бивш служител на израелската служба Шин Бет.

„Оценката е, че е действал сам. Засега изглежда като тероризъм от типа „самотен вълк“, вдъхновен от съдържание в интернет“, заяви Шалом Бен Ханан.

Той подчерта, че окончателните резултати могат да променят тази оценка. Американските представители също са предупредили, че разследването е в начален етап и не са изключени връзки с организация или държава.

Остават въпросите за проверките

Случаят поставя въпроси за обмена на информация между държавите и авиокомпаниите. Според публикацията на Уолстрийт джърнъл Flydubai не е коментирала историята на пилота, докато разследването продължава, а Оман не е дал публичен отговор по твърденията.

Асошиейтед прес съобщи, че ОАЕ са предали на Израел списък с пътниците и екипажа преди полета, но израелските власти не са подали сигнал за проблем с член на екипажа. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е заявил, че пилотът е бил подложен на ислямска радикализация, но публично не са представени доказателства за конкретните му мотиви.

Предстои разследващите да установят дали Хамами е действал по собствена инициатива, как е преминал проверките при наемането му и защо информацията от Оман не е довела до ограничаване на достъпа му до полети към Израел.

Източници: Уолстрийт джърнъл, NBC News


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