Касационният съд на Йордания потвърди смъртните присъди на трима души, осъдени за терористичната атака срещу гръцка православна църква в село Хамуд, провинция Карак. Решението прави присъдите окончателни, съобщи йорданската информационна агенция Петра.

Съдът е потвърдил и наказанията на двама други осъдени по делото. Единият ще изтърпи шест години затвор, а другият — три години.

Десет жертви при стрелбата по време на погребение

Нападението е извършено на 23 октомври в църквата „Свети Георги“, докато там се провеждало погребение. Първоначално властите са съобщили за девет загинали и 34 ранени. На 29 ноември един от пострадалите е починал от получените травми, с което броят на жертвите е нараснал до 10.

Държавният съд за сигурност по-рано е признал тримата за виновни в терористични действия, довели до смърт, използване на оръжия и боеприпаси за терористични операции, както и в притежание на оръжия с намерение да бъдат използвани за терористични действия. Съдът е разгледал делото в четири заседания.

Кралското решение е следващата процедура

„Те просто бяха опечалени на погребение. Не мога да разбера какво са искали да постигнат извършителите“, разказа пред Асошиейтед прес оцелял от нападението.

Окончателното съдебно решение не означава автоматично незабавно изпълнение на присъдите. Конституцията на Йордания изисква всяка смъртна присъда да бъде представена на краля от Министерския съвет за потвърждение.

Страната вече изпълни шест смъртни присъди чрез обесване на 21 юни 2026 г. Това беше първото масово изпълнение на смъртни присъди в Йордания от 2017 г. насам. Към момента не е обявена дата за изпълнението на присъдите по делото за нападението в Хамуд.

Източници: petra.gov.jo, thenationalnews.com, arabnews.com