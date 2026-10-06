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Джордже Симион призова за отстраняването на румънския президент Никушор Дан

Джордже Симион призова за отстраняването на румънския президент Никушор Дан

6 Октомври, 2026 12:56, обновена 6 Октомври, 2026 12:57 761 7

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  • отстраняване

Лидерът на АУР ще предостави на депутатите от Социалдемократическата партия списък за събиране на подписи

Джордже Симион призова за отстраняването на румънския президент Никушор Дан - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лидерът на дясната партия „Алианс за обединение на румънците“ (АУР) Джордже Симион призова за отстраняването от длъжност на румънския президент Никушор Дан. Той обяви, че ще предостави на депутатите от Социалдемократическата партия (СДП) списък за събиране на подписи, предава БТА.

„Никушор Дан трябва да бъде отстранен. Днес предоставям списъка за подписи на всички депутати от СДП. Пишете им и вие, като ги призовавате да се подпишат, за да можем да отблокираме страната“, написа Симион в официалния си профил във „Фейсбук“.

Призивът му дойде само няколко часа след като стана ясно, че АУР няма да подкрепи правителство с премиер Лука Никулеску - кандидатура, предложена в понеделник от президента Никушор Дан.

„Лука Никулеску е поредната марионетка. Нула гласа от АУР. Свобода за Калин Джорджеску“, заяви Джордже Симион.

Това не е първият случай, в който АУР настоява за отстраняването на президента Никушор Дан. Партията започна процедура за отстраняването на държавния глава още през лятото на тази година.

До момента обаче инициативата на АУР се е сблъсквала с недостатъчна подкрепа от останалите големи политически сили в румънския парламент. Те също се стремят да избегнат пълна институционална блокада в страната.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сакън недейте

    8 0 Отговор
    Урсула ще получи удар.

    13:09 06.10.2026

  • 4 Мнение

    1 4 Отговор
    Този нискочелият няма много интелигентен вид. Не го знам за какво се бори, но не завиждам на последователите му.

    Коментиран от #5

    13:10 06.10.2026

  • 5 Така ли?

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мнение":

    Понеже му е ниско челото? Това ли ти е критерият за простотия? Като при немците до 1944 г. Пък прочети малко за човека и за какво се бори. Ако можеш да разбереш.

    13:15 06.10.2026

  • 6 Само като си спомня

    1 0 Отговор
    Че и при нас беше почти същата картинка до преди няколко месеца, почвам да се радвам, че вече не е така. Нестабилните държави имат нисък кредитен рейтинг и инвеститорите ги избягват. Това ли искат от опозицията? В България да настане бъркотия. Почвам да се чудя дали тази румънска ситуация не рефлектира някаква общоевропейска тенденция, идваща директно от ЕК.

    13:55 06.10.2026

  • 7 браво

    0 0 Отговор
    Свобода за Калин Джорджеску! Върнете демократично избрания президент, братя румънци..

    14:00 06.10.2026

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