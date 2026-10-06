Джордже Симион призова за отстраняването на румънския президент Никушор Дан

Лидерът на дясната партия „Алианс за обединение на румънците“ (АУР) Джордже Симион призова за отстраняването от длъжност на румънския президент Никушор Дан. Той обяви, че ще предостави на депутатите от Социалдемократическата партия (СДП) списък за събиране на подписи, предава БТА.

„Никушор Дан трябва да бъде отстранен. Днес предоставям списъка за подписи на всички депутати от СДП. Пишете им и вие, като ги призовавате да се подпишат, за да можем да отблокираме страната“, написа Симион в официалния си профил във „Фейсбук“.

Призивът му дойде само няколко часа след като стана ясно, че АУР няма да подкрепи правителство с премиер Лука Никулеску - кандидатура, предложена в понеделник от президента Никушор Дан.

„Лука Никулеску е поредната марионетка. Нула гласа от АУР. Свобода за Калин Джорджеску“, заяви Джордже Симион.

Това не е първият случай, в който АУР настоява за отстраняването на президента Никушор Дан. Партията започна процедура за отстраняването на държавния глава още през лятото на тази година.

До момента обаче инициативата на АУР се е сблъсквала с недостатъчна подкрепа от останалите големи политически сили в румънския парламент. Те също се стремят да избегнат пълна институционална блокада в страната.