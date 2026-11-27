Президентските избори в Румъния не са били отменени заради руското влияние, заяви държавният глава Никушор Дан на пресконференция в Брюксел. По думите му правното основание за решението е било свързано с непрозрачно финансиране на кампанията, немаркирана политическа реклама и злоупотреба със социалните мрежи.

„Строго от правна гледна точка решението за анулиране на изборите от ноември 2024 г. не се основава пряко на руска намеса“, написа по-късно Дан в социалната мрежа „Фейсбук“. Той уточни, че изборният процес е бил анулиран от Конституционния съд на Румъния, а в мотивите му не се говори пряко за руско влияние.

Първият тур на изборите се проведе на 24 ноември 2024 г. На 6 декември Конституционният съд единодушно анулира целия процес с Решение №32, въпреки че гласуването в чужбина за втория тур вече беше започнало. В решението е посочено непрозрачно използване на цифрови технологии от държавен или недържавен субект, както и нарушения, засягащи честността и равнопоставеността на вота.

Дан: Руското влияние съществува от поне десетилетие

Никушор Дан заяви, че отделно от юридическите основания за анулирането има по-мащабен въпрос за руското влияние в Румъния. „Руското влияние присъства в румънското информационно пространство поне от десетилетие, а изборите през 2024 г. са един от епизодите в хибридната война, която Русия отдавна води срещу европейските демокрации“, посочи президентът.

Той каза, че има убедителни доказателства за опити за влияние, включително по отношение на събитията около 24 ноември 2024 г. Дан добави, че те трябва да бъдат разграничавани от правните мотиви, с които съдът е анулирал изборния процес.

Президентът заяви, че подготвя публичен доклад, който трябва да опише операциите за руско влияние и другите елементи около изборите. Междувременно лидерът на Алианса за обединение на румънците Джордже Симион представи собствен доклад в парламента и обвини държавния глава, че не е публикувал обещания документ.

Дан призова гражданите да прочетат доклада на АУР, за да се уверят, че той не съдържа нова информация спрямо вече направените анализи. По повод наказателното производство срещу Симион президентът заяви, че хора, които многократно отправят недоказани твърдения, не трябва да бъдат приемани сериозно от обществото.

Румъния проведе нови избори през 2025 г.

След анулирането на вота от 2024 г. Румъния проведе повторни президентски избори през май 2025 г. Никушор Дан спечели втория тур с 53,6% от гласовете срещу 46,4% за Джордже Симион. Така повторният вот приключи с избор на президент, след като първоначалният процес беше прекратен от Конституционния съд.

Калин Джорджеску, който спечели първия тур на отменените избори през ноември 2024 г., е разследван по няколко наказателни дела. Той беше освободен от следствения арест и поставен под домашен арест.

Източници: bta.bg, romaniajournal.ro, agerpres.ro