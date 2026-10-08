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Датацентър на „Яндекс“ пламна след украински удар
  Тема: Украйна

Датацентър на „Яндекс“ пламна след украински удар

8 Октомври, 2026 09:42 977 12

  • яндекс-
  • датацентър-
  • сасово-
  • украйна-
  • рязанска област

Компанията съобщи за инцидент в обекта си в Сасово и увери, че няма пострадали. Украински мониторингови канали твърдят, че пожарът е започнал след атака.

Датацентър на „Яндекс“ пламна след украински удар - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар избухна на територията на машиностроителния завод „Саста“ в град Сасово, Рязанска област, където се намира датацентър на „Яндекс“. Компанията потвърди, че в обекта е станал инцидент, засегнал част от инфраструктурата, но заяви, че няма пострадали.

„В момента ситуацията на обекта е под контрол, няма пострадали. Екипът отстранява последиците от произшествието и възстановява работата на засегнатите услуги“, съобщи „Яндекс“.

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Изданието Astra свързва пожара с датацентъра след анализ на снимки и видеозаписи, публикувани от очевидци. Украинските мониторингови канали Exilenova+ и Supernova+ твърдят, че огънят е започнал след украинска атака. Това твърдение не е потвърдено официално от руските или украинските власти.

Засегнати са интернет услуги

Рязанска област е била включена в сводката на руското Министерство на отбраната сред регионите, в които през нощта на 8 октомври са били сваляни украински безпилотни летателни апарати. Местните власти не са съобщили подробности за последиците от предполагаемата атака.

След инцидента са станали недостъпни няколко руски интернет сайта. Сред тях са платформата за автоматично публикуване Postmypost и регионалната версия на „Комсомолская правда“ за Рязанска област, съобщи „Дождь“.

„Яндекс“ посочи, че екипите му работят по възстановяването на засегнатите услуги. Компанията не уточни кои части от инфраструктурата са повредени и не съобщи кога ще приключи пълното възстановяване на работата.

Датацентърът се намира в промишлен комплекс

Датацентърът в Сасово е открит през 2014 г. Той заема част от бившите помещения на завод „Саста“ – производител на металорежещи машини, чиято продукция се доставя на машиностроителни предприятия в Русия и се изнася зад граница.

Пожарът поставя под въпрос работата на част от услугите, разчитащи на инфраструктурата в обекта, но към момента няма официални данни за мащаба на материалните щети или за засегнати данни.

През септември руското Министерство на отбраната съобщи за удари по украински датацентрове. Според ведомството те обработват и предават разузнавателни данни в интерес на Въоръжените сили на Украйна. В съобщението за инцидента в Сасово не е посочено дали обектът е бил цел на атака.

Източник: meduza.io


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 17 Отговор
    Украински санкции до дупка за блатните терористи.

    Коментиран от #2

    09:46 08.10.2026

  • 2 Въпросът е

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    къде ще остане дупката?

    Коментиран от #7, #9

    09:52 08.10.2026

  • 3 няма край

    7 14 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    09:52 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Баламата

    11 1 Отговор
    А работи си търсачката.Преди малко четох труд от там

    09:58 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ха ха ха

    3 10 Отговор
    Русия е като жаба в тенджера с топла вода, а украинците постоянно хвърлят клечки в огъня и повишават температурата…
    Копейки, ко ще прайте след като рашата ви изчезне, А???

    Коментиран от #10, #12

    10:09 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 въпроса е

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ха ха ха":

    вие какво ще правите, когато демонокрацията ви фАне за изнежените влатленца?

    10:40 08.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ха ха ха":

    "Русия е като жаба в тенджера"

    Да, но май се оказа че в тенджерата е огнедишащ змей и вие го накарахте да излезне...

    10:57 08.10.2026

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