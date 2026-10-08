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ISW разкри как Русия планира да унищожи енергийния сектор на Украйна
  Тема: Украйна

ISW разкри как Русия планира да унищожи енергийния сектор на Украйна

8 Октомври, 2026 11:55 1 424 26

  • украйна-
  • русия-
  • исв-
  • енергетика-
  • реактивни дронове

Анализаторите очакват тактиката да бъде използвана при зимната кампания срещу енергийната инфраструктура

ISW разкри как Русия планира да унищожи енергийния сектор на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия усъвършенства реактивните безпилотни самолети тип „Геран“, за да концентрира крилати и балистични ракети върху по-малък брой приоритетни цели в Украйна. Това се посочва в анализ на Института за изследване на войната (ISW).

Според анализаторите руските сили променят схемата на атаките. Вместо да разпределят ракетните удари по множество цели на широка територия, те използват масирани и последователни вълни от дронове и ракети срещу ограничен брой обекти. Така се цели претоварване на локализираните украински средства за противовъздушна отбрана.

Според руски военен блогър, цитиран в доклада на ISW, на 7 октомври руските сили са изстреляли 30 крилати ракети срещу Кременчук в Полтавска област, както и срещу Александрия и Светловодск в Кировоградска област.

Реактивните дронове променят ударите

В доклада се посочва, че реактивните дронове „Геран“ могат по-надеждно да проникват през украинската противовъздушна отбрана на по-голяма оперативна дълбочина в сравнение с обичайните версии на този тип безпилотни апарати.

„Това частично позволява на Русия бързо да ескалира конфликта и да концентрира серии от крилати и балистични ракети, изстрелвани на няколко вълни срещу приоритетни цели в цяла Украйна“, се посочва в анализа на ISW.

Институтът допуска, че новата схема ще бъде използвана при удари по украинската енергийна инфраструктура по време на зимната кампания за периода 2026–2027 г. Според оценката на анализаторите Русия вероятно ще се стреми да сломи морала на населението, да направи ежедневието в страната непоносимо и да принуди Украйна да приеме руските условия.

ISW отбелязва, че подобен подход не е постигнал целите си в миналото и едва ли ще успее през предстоящата зима. Въпреки това концентрираните удари могат да натоварят допълнително украинската противовъздушна отбрана и да нанесат щети по критичната инфраструктура.

Какво препоръчва ISW

В отговор Украйна трябва да разработва и разширява икономически ефективни средства за борба с реактивни дронове и малки крилати ракети, посочват анализаторите. Според тях това е необходимо за адаптирането на противовъздушната отбрана към новите технологични решения, използвани от Русия.

ISW подчертава и значението на по-нататъшната западна помощ. В доклада са посочени американските системи „Пейтриът“, които могат да противодействат на балистични ракети, както и необходимостта от многостепенна и разнообразна система за противовъздушна защита.

Украйна вече използва турели с боеприпаси калибър 12,7 милиметра срещу реактивни дронове. Заместник-командващият на украинските ВВС полковник Юрий Черивашенко е посочил, че максималната отчетена далечина на поразяване с тях е 1400 метра.

Военнослужещият и съосновател на Центъра за подкрепа на въздушното разузнаване Игор Луценко заявява, че проблемът с реактивните „Шахед“ може да бъде решен в рамките на седмици. Според него Украйна трябва да достигне до 90 процента успеваемост при прехващането им, каквато се постига срещу обикновените „Шахед“.

Източник: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 така, така

    37 2 Отговор
    Добре ча са тия от ISW, че никой друг не може да се сети как да се унищожи нечия енергийна система!
    Мале, къде бихме били без ISW!

    Коментиран от #20

    11:58 08.10.2026

  • 3 лоша работа

    2 33 Отговор
    Тази година Цар Зима идва и в русийката.

    Коментиран от #5, #6

    11:58 08.10.2026

  • 4 Факти

    31 2 Отговор
    То много акъл им трябва на тия от ЦРУ, да разберат че губят в Украйната! Войната на изтощение е към своя край. ТЦК, няма вече кого да бусифицират насила по улиците.

    11:59 08.10.2026

  • 5 АМИ В РУСИЯ

    31 1 Отговор

    До коментар #3 от "лоша работа":

    ЦАР ЗИМА СИ Е В КЪЩИ
    КЪВ ТИ Е ПРОБЛЕМА

    12:02 08.10.2026

  • 6 верно ли бе

    22 1 Отговор

    До коментар #3 от "лоша работа":

    а аз си мислех, че идва всяка зима.

    Коментиран от #8

    12:03 08.10.2026

  • 7 койдазнай

    4 33 Отговор
    Русия планира да унищожи цяла Украйна и всичко в Украйна. Това е ралното лице на руския нацизъм! Украйна оцелява, само поради прословутото руско разгилдяйство и некадърност.

    Коментиран от #18, #19

    12:04 08.10.2026

  • 8 а, идва. идва

    6 13 Отговор

    До коментар #6 от "верно ли бе":

    Тази зима ще е по-специален. Ама нещо си изнервен.

    Коментиран от #9, #10

    12:05 08.10.2026

  • 9 верно ли бе

    17 1 Отговор

    До коментар #8 от "а, идва. идва":

    ти не ме мисли, аз съм си добре.

    Като гледам на теб ти е останало да се уповаваш на природните сили. Разбирам те, то като няма военни сили, остава единствената надежда природата да ти удари едно рамо.
    Проблема ти е, че руснаците знаят как да живеят (а и да воюват) при истински студ, ама за Украйна това ще си е катаклизъм

    12:11 08.10.2026

  • 10 ганди

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "а, идва. идва":

    И вие, ще останете силно изненандани!

    12:11 08.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Оня

    15 0 Отговор
    Велик е тоя институт бе! Уникални открития прави! Сега остава да ни уведомите дали утре слънцето ще изгрее от изток!

    12:13 08.10.2026

  • 13 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    2 22 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    Коментиран от #15

    12:19 08.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пак ли ни искат пари?!

    7 1 Отговор
    Хрантутим ги вече пета година тия паразити!

    Коментиран от #23

    12:31 08.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Вале-каро

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "койдазнай":

    Случайно да знаеш руснаците да са атакували и унищожили поне една електроцентрала/освен Запорожката /Защо ги пазят?

    Коментиран от #22

    12:38 08.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Рундьо

    0 5 Отговор

    До коментар #18 от "Вале-каро":

    Доста електроцентрали унищожиха или се опитаха да унищожат. Има снимки.
    Запорожката е АЕЦ и са я окупирали. Засега не смеят да бомбардират АЕЦ, че тогава друга свирка ще свири.

    12:53 08.10.2026

  • 23 Антирашист 4959

    1 5 Отговор

    До коментар #16 от "Пак ли ни искат пари?!":

    Май искаш отново да сме под руски ботуш !

    Коментиран от #24, #26

    13:07 08.10.2026

  • 24 Антиджендър

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Антирашист 4959":

    По-добре, отколкото под шарени знамена 🏳️‍🌈🌈

    13:20 08.10.2026

  • 25 ПЕНКО

    2 0 Отговор
    ... КОЙ ОПРЕДЕЛИ " ИЗКЛЮЧИТЕЛНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗОНИ " -- 200 МОРСКИ МИЛИ СА ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН БЪЛГАРИЯ !?!?!?!?

    13:28 08.10.2026

  • 26 явно не си

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Антирашист 4959":

    живял под "руския ботуш", когато бяхме 9 милиона, селското ни стопанство, освен, че работеше спокойно в режим на изхранване на 30-40 милиона души, а това е суха валута, заводите ни бълваха продукция, нямаше престъпност, нямаше безработица и гладна смърт, причина за самоубийства, както е сега, хората бяха задружни, а не овълчени като сега. Имахми тежест на международната сцена, и да, "окупатора" наистина ни пазеше, макар, че намаши нужда. За това и в бевшето ГДР помнят и сравняват с днешната гнилоч.

    13:33 08.10.2026

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