ISW разкри как Русия планира да унищожи енергийния сектор на Украйна

Русия усъвършенства реактивните безпилотни самолети тип „Геран“, за да концентрира крилати и балистични ракети върху по-малък брой приоритетни цели в Украйна. Това се посочва в анализ на Института за изследване на войната (ISW).
Според анализаторите руските сили променят схемата на атаките. Вместо да разпределят ракетните удари по множество цели на широка територия, те използват масирани и последователни вълни от дронове и ракети срещу ограничен брой обекти. Така се цели претоварване на локализираните украински средства за противовъздушна отбрана.
Според руски военен блогър, цитиран в доклада на ISW, на 7 октомври руските сили са изстреляли 30 крилати ракети срещу Кременчук в Полтавска област, както и срещу Александрия и Светловодск в Кировоградска област.
Реактивните дронове променят ударите
В доклада се посочва, че реактивните дронове „Геран“ могат по-надеждно да проникват през украинската противовъздушна отбрана на по-голяма оперативна дълбочина в сравнение с обичайните версии на този тип безпилотни апарати.„Това частично позволява на Русия бързо да ескалира конфликта и да концентрира серии от крилати и балистични ракети, изстрелвани на няколко вълни срещу приоритетни цели в цяла Украйна“, се посочва в анализа на ISW.
Институтът допуска, че новата схема ще бъде използвана при удари по украинската енергийна инфраструктура по време на зимната кампания за периода 2026–2027 г. Според оценката на анализаторите Русия вероятно ще се стреми да сломи морала на населението, да направи ежедневието в страната непоносимо и да принуди Украйна да приеме руските условия.
ISW отбелязва, че подобен подход не е постигнал целите си в миналото и едва ли ще успее през предстоящата зима. Въпреки това концентрираните удари могат да натоварят допълнително украинската противовъздушна отбрана и да нанесат щети по критичната инфраструктура.
Какво препоръчва ISW
В отговор Украйна трябва да разработва и разширява икономически ефективни средства за борба с реактивни дронове и малки крилати ракети, посочват анализаторите. Според тях това е необходимо за адаптирането на противовъздушната отбрана към новите технологични решения, използвани от Русия.
ISW подчертава и значението на по-нататъшната западна помощ. В доклада са посочени американските системи „Пейтриът“, които могат да противодействат на балистични ракети, както и необходимостта от многостепенна и разнообразна система за противовъздушна защита.
Украйна вече използва турели с боеприпаси калибър 12,7 милиметра срещу реактивни дронове. Заместник-командващият на украинските ВВС полковник Юрий Черивашенко е посочил, че максималната отчетена далечина на поразяване с тях е 1400 метра.
Военнослужещият и съосновател на Центъра за подкрепа на въздушното разузнаване Игор Луценко заявява, че проблемът с реактивните „Шахед“ може да бъде решен в рамките на седмици. Според него Украйна трябва да достигне до 90 процента успеваемост при прехващането им, каквато се постига срещу обикновените „Шахед“.
Източник: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 така, така
Мале, къде бихме били без ISW!
Коментиран от #20
11:58 08.10.2026
3 лоша работа
Коментиран от #5, #6
11:58 08.10.2026
4 Факти
11:59 08.10.2026
5 АМИ В РУСИЯ
До коментар #3 от "лоша работа":ЦАР ЗИМА СИ Е В КЪЩИ
КЪВ ТИ Е ПРОБЛЕМА
12:02 08.10.2026
6 верно ли бе
До коментар #3 от "лоша работа":а аз си мислех, че идва всяка зима.
Коментиран от #8
12:03 08.10.2026
7 койдазнай
Коментиран от #18, #19
12:04 08.10.2026
8 а, идва. идва
До коментар #6 от "верно ли бе":Тази зима ще е по-специален. Ама нещо си изнервен.
Коментиран от #9, #10
12:05 08.10.2026
9 верно ли бе
До коментар #8 от "а, идва. идва":ти не ме мисли, аз съм си добре.
Като гледам на теб ти е останало да се уповаваш на природните сили. Разбирам те, то като няма военни сили, остава единствената надежда природата да ти удари едно рамо.
Проблема ти е, че руснаците знаят как да живеят (а и да воюват) при истински студ, ама за Украйна това ще си е катаклизъм
12:11 08.10.2026
10 ганди
До коментар #8 от "а, идва. идва":И вие, ще останете силно изненандани!
12:11 08.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Оня
12:13 08.10.2026
13 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
Коментиран от #15
12:19 08.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пак ли ни искат пари?!
Коментиран от #23
12:31 08.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Вале-каро
До коментар #7 от "койдазнай":Случайно да знаеш руснаците да са атакували и унищожили поне една електроцентрала/освен Запорожката /Защо ги пазят?
Коментиран от #22
12:38 08.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Рундьо
До коментар #18 от "Вале-каро":Доста електроцентрали унищожиха или се опитаха да унищожат. Има снимки.
Запорожката е АЕЦ и са я окупирали. Засега не смеят да бомбардират АЕЦ, че тогава друга свирка ще свири.
12:53 08.10.2026
23 Антирашист 4959
До коментар #16 от "Пак ли ни искат пари?!":Май искаш отново да сме под руски ботуш !
Коментиран от #24, #26
13:07 08.10.2026
24 Антиджендър
До коментар #23 от "Антирашист 4959":По-добре, отколкото под шарени знамена 🏳️🌈🌈
13:20 08.10.2026
25 ПЕНКО
13:28 08.10.2026
26 явно не си
До коментар #23 от "Антирашист 4959":живял под "руския ботуш", когато бяхме 9 милиона, селското ни стопанство, освен, че работеше спокойно в режим на изхранване на 30-40 милиона души, а това е суха валута, заводите ни бълваха продукция, нямаше престъпност, нямаше безработица и гладна смърт, причина за самоубийства, както е сега, хората бяха задружни, а не овълчени като сега. Имахми тежест на международната сцена, и да, "окупатора" наистина ни пазеше, макар, че намаши нужда. За това и в бевшето ГДР помнят и сравняват с днешната гнилоч.
13:33 08.10.2026