ISW разкри как Русия планира да унищожи енергийния сектор на Украйна

Русия усъвършенства реактивните безпилотни самолети тип „Геран“, за да концентрира крилати и балистични ракети върху по-малък брой приоритетни цели в Украйна. Това се посочва в анализ на Института за изследване на войната (ISW).

Според анализаторите руските сили променят схемата на атаките. Вместо да разпределят ракетните удари по множество цели на широка територия, те използват масирани и последователни вълни от дронове и ракети срещу ограничен брой обекти. Така се цели претоварване на локализираните украински средства за противовъздушна отбрана.

Според руски военен блогър, цитиран в доклада на ISW, на 7 октомври руските сили са изстреляли 30 крилати ракети срещу Кременчук в Полтавска област, както и срещу Александрия и Светловодск в Кировоградска област.

Реактивните дронове променят ударите

В доклада се посочва, че реактивните дронове „Геран“ могат по-надеждно да проникват през украинската противовъздушна отбрана на по-голяма оперативна дълбочина в сравнение с обичайните версии на този тип безпилотни апарати.

„Това частично позволява на Русия бързо да ескалира конфликта и да концентрира серии от крилати и балистични ракети, изстрелвани на няколко вълни срещу приоритетни цели в цяла Украйна“, се посочва в анализа на ISW.

Институтът допуска, че новата схема ще бъде използвана при удари по украинската енергийна инфраструктура по време на зимната кампания за периода 2026–2027 г. Според оценката на анализаторите Русия вероятно ще се стреми да сломи морала на населението, да направи ежедневието в страната непоносимо и да принуди Украйна да приеме руските условия.

ISW отбелязва, че подобен подход не е постигнал целите си в миналото и едва ли ще успее през предстоящата зима. Въпреки това концентрираните удари могат да натоварят допълнително украинската противовъздушна отбрана и да нанесат щети по критичната инфраструктура.

Какво препоръчва ISW

В отговор Украйна трябва да разработва и разширява икономически ефективни средства за борба с реактивни дронове и малки крилати ракети, посочват анализаторите. Според тях това е необходимо за адаптирането на противовъздушната отбрана към новите технологични решения, използвани от Русия.

ISW подчертава и значението на по-нататъшната западна помощ. В доклада са посочени американските системи „Пейтриът“, които могат да противодействат на балистични ракети, както и необходимостта от многостепенна и разнообразна система за противовъздушна защита.

Украйна вече използва турели с боеприпаси калибър 12,7 милиметра срещу реактивни дронове. Заместник-командващият на украинските ВВС полковник Юрий Черивашенко е посочил, че максималната отчетена далечина на поразяване с тях е 1400 метра.

Военнослужещият и съосновател на Центъра за подкрепа на въздушното разузнаване Игор Луценко заявява, че проблемът с реактивните „Шахед“ може да бъде решен в рамките на седмици. Според него Украйна трябва да достигне до 90 процента успеваемост при прехващането им, каквато се постига срещу обикновените „Шахед“.

Източник: unian.net