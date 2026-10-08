Южна Корея отзова посланика си от Украйна

Южна Корея реши да отзове посланика си от Украйна заради дипломатически спор, свързан с публичното оповестяване на прехвърлянето на двама севернокорейски военнопленници в Сеул. Решението е обявено от южнокорейското Министерство на външните работи.
„Правителството реши да отзове посланика в Украйна в страната“, се посочва в съобщението на ведомството. Оттам добавят, че Сеул се надява всички нерешени въпроси между двете държави да бъдат уредени и ще продължи консултациите с украинската страна.
Спорът започна след изявление на Зеленски
Конфликтът избухна, след като украинският президент Володимир Зеленски съобщи по време на речта си пред Общото събрание на ООН през септември, че Украйна е предала на Южна Корея двама севернокорейски военнослужещи, пленени по време на войната.
Сеул заяви, че информацията е трябвало да остане поверителна заради сигурността на пленниците и техните семейства. Южнокорейските власти поискаха официално обяснение и извинение от Киев. Украинският президентски съветник по комуникациите Дмитро Литвин отрече Украйна да е нарушавала договорка с Южна Корея.
На 6 октомври южнокорейският външен министър Чо Хьон заяви пред депутати, че е получил съобщение с извинение от украинския си колега Андрий Сибиха, но то не е отговорило на очакванията на Сеул. „Има разлика между това послание и нивото, което очакваме“, каза Чо Хьон, цитиран от южнокорейски медии.
Посолството в Киев остава отворено
Отзоваването на посланика се разглежда като дипломатически протест, но не означава закриване на посолството или прекратяване на отношенията между Южна Корея и Украйна. Представителството в Киев ще продължи работа, докато двете страни обсъждат спорните въпроси.
Решението на Сеул идва шест дни след като президентът Ли Дже Мьон предупреди, че Южна Корея може да предприеме допълнителни мерки, ако Украйна не признае нарушаването на договорката за поверителност и не поднесе публично извинение.
Източници: pravda.com.ua, en.interfax.com.ua, apnews.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мда
Коментиран от #5
12:40 08.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ехо
12:45 08.10.2026
5 Вашето мнение
До коментар #1 от "Мда":Смяташ ли, че някой от мисирите тук прави разлика между южна и северна Корея. Те просто превеждат пропаганда с гугъл преводач и толкова.
Коментиран от #11
12:46 08.10.2026
6 Зеления
2. Ю. Корея директно обвини Зеленски, че лъже че няма споразумение да не се разгласява тайната за предаването на двамата северокорейски войници
3. Зеленски излъга, че ВМС на Украйна е получило информация от ВМС на България, че дроновете ударили двата кораба в нашата икономическа зона са руски - Радев вчера изрично подчерта, че България не е обменяла информация с Украйна.
Колко още лъжи на Зеленски са нужни за да му спре помощта ЕС ?
12:46 08.10.2026
7 Софиняц
12:51 08.10.2026
8 А ние кога ще
12:51 08.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ние трябва да изгоним руските къртици
Коментиран от #12, #15
12:57 08.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 7676
13:07 08.10.2026
14 Питам
13:10 08.10.2026
15 Педроханец
До коментар #10 от "Ние трябва да изгоним руските къртици":Кои сте вие, една шепа пробити 🏳️🌈🌈🤭🤭
13:18 08.10.2026