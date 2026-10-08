Южна Корея отзова посланика си от Украйна

Южна Корея реши да отзове посланика си от Украйна заради дипломатически спор, свързан с публичното оповестяване на прехвърлянето на двама севернокорейски военнопленници в Сеул. Решението е обявено от южнокорейското Министерство на външните работи.

„Правителството реши да отзове посланика в Украйна в страната“, се посочва в съобщението на ведомството. Оттам добавят, че Сеул се надява всички нерешени въпроси между двете държави да бъдат уредени и ще продължи консултациите с украинската страна.

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Спорът започна след изявление на Зеленски

Конфликтът избухна, след като украинският президент Володимир Зеленски съобщи по време на речта си пред Общото събрание на ООН през септември, че Украйна е предала на Южна Корея двама севернокорейски военнослужещи, пленени по време на войната.

Сеул заяви, че информацията е трябвало да остане поверителна заради сигурността на пленниците и техните семейства. Южнокорейските власти поискаха официално обяснение и извинение от Киев. Украинският президентски съветник по комуникациите Дмитро Литвин отрече Украйна да е нарушавала договорка с Южна Корея.

На 6 октомври южнокорейският външен министър Чо Хьон заяви пред депутати, че е получил съобщение с извинение от украинския си колега Андрий Сибиха, но то не е отговорило на очакванията на Сеул. „Има разлика между това послание и нивото, което очакваме“, каза Чо Хьон, цитиран от южнокорейски медии.

Посолството в Киев остава отворено

Отзоваването на посланика се разглежда като дипломатически протест, но не означава закриване на посолството или прекратяване на отношенията между Южна Корея и Украйна. Представителството в Киев ще продължи работа, докато двете страни обсъждат спорните въпроси.

Решението на Сеул идва шест дни след като президентът Ли Дже Мьон предупреди, че Южна Корея може да предприеме допълнителни мерки, ако Украйна не признае нарушаването на договорката за поверителност и не поднесе публично извинение.

Източници: pravda.com.ua, en.interfax.com.ua, apnews.com