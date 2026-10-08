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Южна Корея отзова посланика си от Украйна
  Тема: Украйна

Южна Корея отзова посланика си от Украйна

8 Октомври, 2026 12:37 1 094 15

  • южна корея-
  • украйна-
  • севернокорейски военнопленници-
  • дипломатически спор-
  • владимир зеленски

Дипломатическият ход е свързан със спор за публичното оповестяване на прехвърлянето на двама севернокорейски военнопленници в Южна Корея

Южна Корея отзова посланика си от Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Южна Корея реши да отзове посланика си от Украйна заради дипломатически спор, свързан с публичното оповестяване на прехвърлянето на двама севернокорейски военнопленници в Сеул. Решението е обявено от южнокорейското Министерство на външните работи.

„Правителството реши да отзове посланика в Украйна в страната“, се посочва в съобщението на ведомството. Оттам добавят, че Сеул се надява всички нерешени въпроси между двете държави да бъдат уредени и ще продължи консултациите с украинската страна.

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Спорът започна след изявление на Зеленски

Конфликтът избухна, след като украинският президент Володимир Зеленски съобщи по време на речта си пред Общото събрание на ООН през септември, че Украйна е предала на Южна Корея двама севернокорейски военнослужещи, пленени по време на войната.

Сеул заяви, че информацията е трябвало да остане поверителна заради сигурността на пленниците и техните семейства. Южнокорейските власти поискаха официално обяснение и извинение от Киев. Украинският президентски съветник по комуникациите Дмитро Литвин отрече Украйна да е нарушавала договорка с Южна Корея.

На 6 октомври южнокорейският външен министър Чо Хьон заяви пред депутати, че е получил съобщение с извинение от украинския си колега Андрий Сибиха, но то не е отговорило на очакванията на Сеул. „Има разлика между това послание и нивото, което очакваме“, каза Чо Хьон, цитиран от южнокорейски медии.

Посолството в Киев остава отворено

Отзоваването на посланика се разглежда като дипломатически протест, но не означава закриване на посолството или прекратяване на отношенията между Южна Корея и Украйна. Представителството в Киев ще продължи работа, докато двете страни обсъждат спорните въпроси.

Решението на Сеул идва шест дни след като президентът Ли Дже Мьон предупреди, че Южна Корея може да предприеме допълнителни мерки, ако Украйна не признае нарушаването на договорката за поверителност и не поднесе публично извинение.

Източници: pravda.com.ua, en.interfax.com.ua, apnews.com


Южна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    16 0 Отговор
    На снимката горе има севернокорейски флаг. В статията няма информация, че Южна Корея е вече Северна...

    Коментиран от #5

    12:40 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ехо

    27 0 Отговор
    Най после някой да каже на наркомана, че не може да дрънка каквото му падне. Радев също му показа жълт картон за лъжите му.

    12:45 08.10.2026

  • 5 Вашето мнение

    26 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мда":

    Смяташ ли, че някой от мисирите тук прави разлика между южна и северна Корея. Те просто превеждат пропаганда с гугъл преводач и толкова.

    Коментиран от #11

    12:46 08.10.2026

  • 6 Зеления

    25 0 Отговор
    1. Полския министър на отбраната заяви, че Украйна се е съгласила да даде технологии за дронове на Полша срещу воеенната помощ от полска страна, но украинците са излъгали и не са дали технологията
    2. Ю. Корея директно обвини Зеленски, че лъже че няма споразумение да не се разгласява тайната за предаването на двамата северокорейски войници
    3. Зеленски излъга, че ВМС на Украйна е получило информация от ВМС на България, че дроновете ударили двата кораба в нашата икономическа зона са руски - Радев вчера изрично подчерта, че България не е обменяла информация с Украйна.

    Колко още лъжи на Зеленски са нужни за да му спре помощта ЕС ?

    12:46 08.10.2026

  • 7 Софиняц

    18 0 Отговор
    Клоуна, ако не се омаже като ... няма кой друг! 😂

    12:51 08.10.2026

  • 8 А ние кога ще

    16 1 Отговор
    експулсираме онзи вампир с неизяснена полова принадлежност от посолството на @срайна???

    12:51 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ние трябва да изгоним руските къртици

    2 20 Отговор
    начело с Главната къртица.

    Коментиран от #12, #15

    12:57 08.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 7676

    6 0 Отговор
    От пияни (и наркомани в случая) и лудите бягат, наша поговорка. Постепенно тази задължителна подкрепа ще се осмисля все повече заради собствените материални и човешко-морални загуби.

    13:07 08.10.2026

  • 14 Питам

    6 0 Отговор
    Миме, какво общо има Северна Корея с отзоваването на южнокорейския посланик от Украйна по конкретния повод та си изтипосала на снимката парад на севернокорейската армия? Ама то си е все Корея, дали северна или южна?

    13:10 08.10.2026

  • 15 Педроханец

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ние трябва да изгоним руските къртици":

    Кои сте вие, една шепа пробити 🏳️‍🌈🌈🤭🤭

    13:18 08.10.2026

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