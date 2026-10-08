Рубио: Не се вижда изход чрез преговори за Украйна

Войната в Украйна се намира в „стратегически тупик“, а към момента не се вижда перспектива за мирно уреждане чрез преговори. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио в интервю за гръцкия вестник „Катимерини“.
По думите му Русия продължава да настоява за пълен контрол над Донбас – условие, което Украйна определя като напълно неприемливо. Именно това разминаване според Рубио блокира възможността за политическо решение.„Стратегическият тупик може да бъде разрешен само по един от два начина – чрез уреждане на масата за преговори или чрез ескалация от едната или от двете страни, която ще излезе извън рамките на първоначалния конфликт“, заяви Рубио.
Държавният секретар добави, че „на този етап не се очертават перспективи за преговорно уреждане“. Изявлението му идва на фона на продължаващите бойни действия и липсата на договореност по териториалните въпроси.
Последните преговори приключиха без пробив
Преките разговори между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ започнаха в началото на 2026 г. Два кръга се проведоха в Абу Даби в края на януари и началото на февруари, а третият – в Женева на 17 и 18 февруари.
Последният кръг приключи без пробив по ключовите политически въпроси. Асошиейтед прес съобщи, че руската и украинската страна са останали далеч една от друга по темите за териториите, бъдещето на окупираните райони и гаранциите за сигурност. Ръководителят на руската делегация Владимир Медински определи разговорите като „трудни, но делови“, а украинският президент Володимир Зеленски заяви, че политическите различия остават дълбоки.
В Женева е обсъждан и въпросът как би се наблюдавало евентуално прекратяване на огъня. Зеленски заяви, че при подобно споразумение трябва да има американско участие в мониторинга. По тази тема е отчетен известен напредък, но той не доведе до общо политическо решение.
Какво блокира разговорите
Сред основните спорни въпроси останаха териториалните отстъпки, гаранциите за сигурност за Украйна и бъдещият статут на Запорожката атомна електроцентрала. Москва настоява Киев да се откаже от контрол над територии в източната част на страната, докато украинската страна заявява, че няма да предаде земи на Русия.
Според информацията, цитирана от „Медуза“, разговорите са били прекъснати след началото на войната между САЩ и Израел с Иран. Оттогава нови преки преговори не са били подновени, въпреки че и Русия, и Украйна официално заявяват готовност за нови срещи.
Изявлението на Рубио оставя като възможни сценарии или възстановяване на дипломатическия процес при промяна на позициите, или по-нататъшно разширяване на конфликта. Конкретна дата за нов кръг на преговори не е посочена.
Източници: meduza.io, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
Коментиран от #9
13:12 08.10.2026
3 Укра
13:15 08.10.2026
4 Атлантист+
Коментиран от #6
13:16 08.10.2026
5 оня с коня
кога скачаха с тенжерите по площада питаха ли ме ? сега нека да ги яде мечката като я дразнят
13:17 08.10.2026
6 Ха Ха
До коментар #4 от "Атлантист+":Ми да си ги върне, ама не може
Коментиран от #8
13:18 08.10.2026
7 Европеец
Коментиран от #11
13:18 08.10.2026
8 Хахахаха
До коментар #6 от "Ха Ха":Дали?
13:20 08.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Има изход
2. Ю. Корея директно обвини Зеленски, че лъже че няма споразумение да не се разгласява тайната за предаването на двамата северокорейски войници
3. Зеленски излъга, че ВМС на Украйна е получило информация от ВМС на България, че дроновете ударили двата кораба в нашата икономическа зона са руски - Радев вчера изрично подчерта, че България не е обменяла информация с Украйна.
Колко още лъжи на Зеленски са нужни за да му спре помощта ЕС ? Спре ли помощта, войната приключва. Американците просто чакат Европейските идиоти в Брюксел да се осъзнаят колко затъват.
Коментиран от #12
13:25 08.10.2026
11 Соломон
До коментар #7 от "Европеец":И за какво точно се води тази война за да се обяви победа
Коментиран от #15
13:26 08.10.2026
12 1001
До коментар #10 от "Има изход":Колега проблема е че европейските политици са същите лъжци.
13:29 08.10.2026
13 Хи хи
13:31 08.10.2026
14 Рубио
13:34 08.10.2026
15 Европеец
До коментар #11 от "Соломон":Всички знаем защо се води тая война..... Въпроса е как ще бъде формулирана победата.... За победителя е ясно ,а и ти знаеш кой ще бъде, но няма да бъде скоро, защото трябва да бъде изпълнена за ръката на рошавият Джонсън........
13:34 08.10.2026
16 АБВ
13:40 08.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Фори
13:46 08.10.2026
19 Русия
Коментиран от #23, #27
13:48 08.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 да питам
Коментиран от #26
14:01 08.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 мдаааа
До коментар #19 от "Русия":Иначе - ЩЕ , ЩЕ , ЩЕ ...
14:03 08.10.2026
24 Рубио не е наясно
Радев и секретарката му от президенството ни надуха ушите, че само така ще свърши войната
14:04 08.10.2026
25 Да питам,
14:08 08.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Да,
До коментар #19 от "Русия":Има и друг по-очевиден вариант: капитулация на блатните nuяндypu и репарации до дупка. А ботоксовия neдо.фuл......???
14:11 08.10.2026
28 Обективен
14:18 08.10.2026