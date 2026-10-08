Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Рубио: Не се вижда изход чрез преговори за Украйна
  Тема: Украйна

Рубио: Не се вижда изход чрез преговори за Украйна

8 Октомври, 2026 13:07 1 717 28

  • марко рубио-
  • преговори за украйна-
  • русия-
  • украйна-
  • донбас

Изявлението му идва на фона на продължаващите бойни действия и липсата на договореност по териториалните въпроси

Рубио: Не се вижда изход чрез преговори за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Войната в Украйна се намира в „стратегически тупик“, а към момента не се вижда перспектива за мирно уреждане чрез преговори. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио в интервю за гръцкия вестник „Катимерини“.

По думите му Русия продължава да настоява за пълен контрол над Донбас – условие, което Украйна определя като напълно неприемливо. Именно това разминаване според Рубио блокира възможността за политическо решение.

„Стратегическият тупик може да бъде разрешен само по един от два начина – чрез уреждане на масата за преговори или чрез ескалация от едната или от двете страни, която ще излезе извън рамките на първоначалния конфликт“, заяви Рубио.

Държавният секретар добави, че „на този етап не се очертават перспективи за преговорно уреждане“. Изявлението му идва на фона на продължаващите бойни действия и липсата на договореност по териториалните въпроси.

Последните преговори приключиха без пробив

Преките разговори между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ започнаха в началото на 2026 г. Два кръга се проведоха в Абу Даби в края на януари и началото на февруари, а третият – в Женева на 17 и 18 февруари.

Последният кръг приключи без пробив по ключовите политически въпроси. Асошиейтед прес съобщи, че руската и украинската страна са останали далеч една от друга по темите за териториите, бъдещето на окупираните райони и гаранциите за сигурност. Ръководителят на руската делегация Владимир Медински определи разговорите като „трудни, но делови“, а украинският президент Володимир Зеленски заяви, че политическите различия остават дълбоки.

В Женева е обсъждан и въпросът как би се наблюдавало евентуално прекратяване на огъня. Зеленски заяви, че при подобно споразумение трябва да има американско участие в мониторинга. По тази тема е отчетен известен напредък, но той не доведе до общо политическо решение.

Какво блокира разговорите

Сред основните спорни въпроси останаха териториалните отстъпки, гаранциите за сигурност за Украйна и бъдещият статут на Запорожката атомна електроцентрала. Москва настоява Киев да се откаже от контрол над територии в източната част на страната, докато украинската страна заявява, че няма да предаде земи на Русия.

Според информацията, цитирана от „Медуза“, разговорите са били прекъснати след началото на войната между САЩ и Израел с Иран. Оттогава нови преки преговори не са били подновени, въпреки че и Русия, и Украйна официално заявяват готовност за нови срещи.

Изявлението на Рубио оставя като възможни сценарии или възстановяване на дипломатическия процес при промяна на позициите, или по-нататъшно разширяване на конфликта. Конкретна дата за нов кръг на преговори не е посочена.

Източници: meduza.io, apnews.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    28 5 Отговор
    Дайде някое и друго агне на мечката, да не замине накрая цялото стадо.

    Коментиран от #9

    13:12 08.10.2026

  • 3 Укра

    16 4 Отговор
    Искаме още курабийки.

    13:15 08.10.2026

  • 4 Атлантист+

    8 19 Отговор
    Ами Украйна с помощта на НАТО да си върне заграбените от Русия земи

    Коментиран от #6

    13:16 08.10.2026

  • 5 оня с коня

    21 5 Отговор
    слабо ме вълнуват тия от усрайнната

    кога скачаха с тенжерите по площада питаха ли ме ? сега нека да ги яде мечката като я дразнят

    13:17 08.10.2026

  • 6 Ха Ха

    16 3 Отговор

    До коментар #4 от "Атлантист+":

    Ми да си ги върне, ама не може

    Коментиран от #8

    13:18 08.10.2026

  • 7 Европеец

    22 4 Отговор
    Да ,заглавието е вярно.... И затова трябва да бъде обявен победителя и победения.... Дали ще хареса на либерастите няма никакво значение..... Тая война не трябваше да бъде допускана, на русофобията изпи акъла на фашистите от Киев и западащите им покровители и помагачи..... Но както и да е.....

    Коментиран от #11

    13:18 08.10.2026

  • 8 Хахахаха

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Ха Ха":

    Дали?

    13:20 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Има изход

    23 4 Отговор
    1. Полския министър на отбраната заяви, че Украйна се е съгласила да даде технологии за дронове на Полша срещу воеенната помощ от полска страна, но украинците са излъгали и не са дали технологията
    2. Ю. Корея директно обвини Зеленски, че лъже че няма споразумение да не се разгласява тайната за предаването на двамата северокорейски войници
    3. Зеленски излъга, че ВМС на Украйна е получило информация от ВМС на България, че дроновете ударили двата кораба в нашата икономическа зона са руски - Радев вчера изрично подчерта, че България не е обменяла информация с Украйна.

    Колко още лъжи на Зеленски са нужни за да му спре помощта ЕС ? Спре ли помощта, войната приключва. Американците просто чакат Европейските идиоти в Брюксел да се осъзнаят колко затъват.

    Коментиран от #12

    13:25 08.10.2026

  • 11 Соломон

    4 12 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    И за какво точно се води тази война за да се обяви победа

    Коментиран от #15

    13:26 08.10.2026

  • 12 1001

    17 2 Отговор

    До коментар #10 от "Има изход":

    Колега проблема е че европейските политици са същите лъжци.

    13:29 08.10.2026

  • 13 Хи хи

    15 4 Отговор
    Защо все се бърза с тия преговори, нека Русия да си вземе Донбас, пък после ще се преговаря !

    13:31 08.10.2026

  • 14 Рубио

    13 3 Отговор
    Изнасят оръжие и ценно ел.обурудване към Румъния и България , това се нарича евакуация и изместване лининията на фроннта със ОТСТЪПЛЕНИЕ ! ГОТВЯТ РУМЪНЦИТЕ И НАС ЗА КЛАННИЦАТА ! 😎 Украйна и Западните зъюзници ще сядат на масата и ще се уточнява безусловната КАПИТУЛАЦИЯ !

    13:34 08.10.2026

  • 15 Европеец

    15 2 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    Всички знаем защо се води тая война..... Въпроса е как ще бъде формулирана победата.... За победителя е ясно ,а и ти знаеш кой ще бъде, но няма да бъде скоро, защото трябва да бъде изпълнена за ръката на рошавият Джонсън........

    13:34 08.10.2026

  • 16 АБВ

    14 4 Отговор
    "Постигането на мир е изключително сложно. Най-напред Украйна трябва да се отърве - не физически, а да отстрани от власт един човек, който е тежък наркоман. - Откъде знаете? - прекъсна го водещият. - Аз съм бил на метър и половина цяла вечер с него, на една маса. Малко преди Майдана, той тогава вече беше зависим. Аз съдийствах на киноложки изложби, бях главен съдия на една изложба в Киев, казваше се „Киевская рус”. На тази изложба трябваше да вдигна първи тост, а той беше срещу мен – беше поканен като актьор, беше набрал вече известност. Цяла вечер чинийката с белите линии беше срещу него. Цяла вечер... Аз изпитвах неудобство, защото хората гледаха и в мен. Това е човек, който не бива да управлява нито една държава".

    13:40 08.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Фори

    1 8 Отговор
    Нашият миротворец Радев казва точно обратното.Да вземе да го направи а не само да казва как трябва да стане.

    13:46 08.10.2026

  • 19 Русия

    13 2 Отговор
    Има изход, той е КАПИТУЛАЦИЯ и територия 404 минава към Русия,иначе бой,глад и смъ....

    Коментиран от #23, #27

    13:48 08.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 да питам

    2 1 Отговор
    Откога капитулацията се нарича - "мирни преговори" ?! 🤔

    Коментиран от #26

    14:01 08.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 мдаааа

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Русия":

    Иначе - ЩЕ , ЩЕ , ЩЕ ...

    14:03 08.10.2026

  • 24 Рубио не е наясно

    2 2 Отговор
    Е как така не се вижда дипломацията да спре войната
    Радев и секретарката му от президенството ни надуха ушите, че само така ще свърши войната

    14:04 08.10.2026

  • 25 Да питам,

    4 0 Отговор
    Нали твоят рижав neдo.фuл казваше, че ако стане президент, войната в Украйна ще спре за 24 часа?? Сега какво......? Да си ходи, агента Краснов!

    14:08 08.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Да,

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Русия":

    Има и друг по-очевиден вариант: капитулация на блатните nuяндypu и репарации до дупка. А ботоксовия neдо.фuл......???

    14:11 08.10.2026

  • 28 Обективен

    3 0 Отговор
    Прав е Марко,войната ще завърши с капитулация!

    14:18 08.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания