Рубио: Не се вижда изход чрез преговори за Украйна

Войната в Украйна се намира в „стратегически тупик“, а към момента не се вижда перспектива за мирно уреждане чрез преговори. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио в интервю за гръцкия вестник „Катимерини“.

По думите му Русия продължава да настоява за пълен контрол над Донбас – условие, което Украйна определя като напълно неприемливо. Именно това разминаване според Рубио блокира възможността за политическо решение.

„Стратегическият тупик може да бъде разрешен само по един от два начина – чрез уреждане на масата за преговори или чрез ескалация от едната или от двете страни, която ще излезе извън рамките на първоначалния конфликт“, заяви Рубио.

Държавният секретар добави, че „на този етап не се очертават перспективи за преговорно уреждане“. Изявлението му идва на фона на продължаващите бойни действия и липсата на договореност по териториалните въпроси.

Последните преговори приключиха без пробив

Преките разговори между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ започнаха в началото на 2026 г. Два кръга се проведоха в Абу Даби в края на януари и началото на февруари, а третият – в Женева на 17 и 18 февруари.

Последният кръг приключи без пробив по ключовите политически въпроси. Асошиейтед прес съобщи, че руската и украинската страна са останали далеч една от друга по темите за териториите, бъдещето на окупираните райони и гаранциите за сигурност. Ръководителят на руската делегация Владимир Медински определи разговорите като „трудни, но делови“, а украинският президент Володимир Зеленски заяви, че политическите различия остават дълбоки.

В Женева е обсъждан и въпросът как би се наблюдавало евентуално прекратяване на огъня. Зеленски заяви, че при подобно споразумение трябва да има американско участие в мониторинга. По тази тема е отчетен известен напредък, но той не доведе до общо политическо решение.

Какво блокира разговорите

Сред основните спорни въпроси останаха териториалните отстъпки, гаранциите за сигурност за Украйна и бъдещият статут на Запорожката атомна електроцентрала. Москва настоява Киев да се откаже от контрол над територии в източната част на страната, докато украинската страна заявява, че няма да предаде земи на Русия.

Според информацията, цитирана от „Медуза“, разговорите са били прекъснати след началото на войната между САЩ и Израел с Иран. Оттогава нови преки преговори не са били подновени, въпреки че и Русия, и Украйна официално заявяват готовност за нови срещи.

Изявлението на Рубио оставя като възможни сценарии или възстановяване на дипломатическия процес при промяна на позициите, или по-нататъшно разширяване на конфликта. Конкретна дата за нов кръг на преговори не е посочена.

Източници: meduza.io, apnews.com