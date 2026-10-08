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Руската армия атакува цивилен автобус в Краматорск, убивайки 30 души
  Тема: Украйна

Руската армия атакува цивилен автобус в Краматорск, убивайки 30 души

8 Октомври, 2026 13:15 1 283 46

  • краматорск-
  • украйна-
  • рейсов автобус-
  • руски удар-
  • вадим филашкин

Краматорският градски съвет определи удара по автобуса като поредно престъпление срещу цивилното население

Руската армия атакува цивилен автобус в Краматорск, убивайки 30 души - 1
Снимка: Общински съвет на Краматорск
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

30 души са загинали, а 18 са ранени при удар по два граждански рейсови автобуса в Краматорск, Донецка област. Атаката е извършена около 10:00 часа, когато автобусите са превозвали пътници.

За увеличаването на броя на жертвите съобщи ръководителят на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин. По-рано Краматорският градски съвет информира за най-малко 12 загинали и 13 ранени, а впоследствие броят на ранените беше уточнен на 14.

Повредени са два автобуса и жилищна сграда

Националната полиция на Украйна съобщи, че ударът е нанесен с бомба УМПБ Д-30 СН. „Снарядът е попаднал на една от улиците на града, по която по това време са се движили два рейсови автобуса“, посочиха от полицията.

Освен двата автобуса е повредена и многоквартирна жилищна сграда. На място работят следствено-оперативна група, парамедици, патрулни полицаи, служители на Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации и други специализирани екипи.

Спират обществения транспорт в Краматорск и Славянск

Заради рязкото влошаване на сигурността Вадим Филашкин е разпоредил да бъде преустановена работата на обществения транспорт в Краматорск и Славянск. Мярката засяга градовете в близост до фронтовата линия и е свързана с риска за пътниците и водачите.

Краматорският градски съвет определи удара по рейсов автобус в прифронтовия град като поредно престъпление срещу цивилното население. Обстановката на мястото на атаката и окончателният размер на щетите се уточняват.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е да да

    28 8 Отговор
    Буча на стероиди

    Коментиран от #8

    13:16 08.10.2026

  • 2 Натовското офицери

    43 9 Отговор
    Не са носили униформи

    Коментиран от #29

    13:17 08.10.2026

  • 3 Тъга

    18 30 Отговор
    и гняв ! Варварство безкрайно .

    Коментиран от #17, #34, #44

    13:17 08.10.2026

  • 4 Пратете

    12 17 Отговор
    Ратев да преговаря

    13:20 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Европеец

    41 6 Отговор

    До коментар #1 от "Е да да":

    Щях да напиша какво стана с разследването за Буча..... Заглавието малко шокиращо, но не си струва да чета статията, която на хиляда процента е пропагандна....

    13:24 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Не съм изненадан

    6 27 Отговор
    Чудя се само, дали са го уцелили случайно, както често се случва при тях, или целта им е била да избият колкото може повече цивилни.

    Коментиран от #42, #46

    13:31 08.10.2026

  • 11 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    19 2 Отговор
    МАРО ОЩЕ ЛИ НЕ ДОИДЕ НЕЩО У ГЛАВАТА

    13:31 08.10.2026

  • 12 Госあ

    22 2 Отговор
    хмммм какви пътници, по -точно? Между другото, в Гардиън излезе една статия от изтекъл разговор по телефона за снайперистите по време на майдана между върховния представител на ЕС по външните работи Катрин Аштън и естонския външен министър. Най вероятно, снайперистите убили както полицаи, така и протестиращи, не са били свързани с тогавашния президент Виктор Янукович, а са били провокатори от опозицията/новата коалиция. Пает разказва, че е чул това от лекарката Олга Богомолец, която е приемала случаите. Тя му казала, че доказателствата сочат, че и двете страни са били убивани от едни и същи снайперисти, със същия тип куршуми. Аштън реагира изненадано: „Не знаех… Боже“ и казва, че това трябва да се разследва. Естонското външно министерство потвърждава, че записът е автентичен, но според тях Пает само е предавал чутото и е изразявал безпокойство. Изтичането става ден, след като руският президент Владимир Путин също предположи, че снайперистите може да са били опозиционни провокатори. В същото време, Янукович към датата на стрелбата имаше договореност с опозицията, че ще започне процедура по предсрочни избори. Той нямаше интерес да ескалират нещата.

    13:31 08.10.2026

  • 13 По ми

    19 2 Отговор
    Мяза зелена провокация да е. Те са спецовете по автобуси.

    13:35 08.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 оня с коня

    5 22 Отговор
    Та бил Милостив Путин и не стрелял по Цивирни лица,а само по Военни обекти?поне така казваха тука разни негови почитатели,ама вече не го казват.

    Коментиран от #19, #20, #21

    13:37 08.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 А ве охлюв

    26 6 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    Това че униан пишат че са цивилни е гаранция че не са цивилни,баламите като тебе все повече затъпявате от джендърската пропаганда

    13:45 08.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мара Атанасова

    22 4 Отговор
    Не е хубаво да се избиват цивилни натовски офицери. 😪

    13:46 08.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Убиваш който ти падне

    6 16 Отговор
    после от някакво остатъчно чувство на срам лъжеш, че убитите цивилни всъщност били преоблечени нацисти - бандеровци или вражески англосакси.

    Коментиран от #30, #31, #32, #38

    13:53 08.10.2026

  • 28 иътиу

    21 2 Отговор
    Четете между редовете. Не се съобщава сред жертвите да има ЖЕНИ или ДЕЦА. Изводите са за вас. А за ударите по жилищни сгради( винаги най-високите в района) в интернет е пълно с видеа показващи наблюдателни пунктове и ретранслатори по покривите им.

    13:53 08.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Исторически парк

    17 0 Отговор
    Да то на фронтовата линия редовно пътуват цивилни🤣😂

    14:10 08.10.2026

  • 34 Русофил

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Тъга":

    Още нищо не сте видели, пепейки 😉😘😈

    14:11 08.10.2026

  • 35 Ивелин Михайлов

    21 0 Отговор
    А зеленият наркоман преди 2 месеца се похвали,че евакуирал цивилните от славянск и краматорск

    14:13 08.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Герги

    2 2 Отговор
    мирните освободители..

    14:48 08.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Автобуса

    3 0 Отговор
    пълен с въоръжени цивилни. Стандартна украинска практика. Сега дайте лошите новини ако има такива

    15:43 08.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ама той сал автабусъ е цивилен,

    2 0 Отговор
    пълнежа вътре е натовски офицерски преоблечен с цивилкатъ. За това е имало бум, тряс и прас.

    15:51 08.10.2026

  • 46 Ама той сал автабусъ е цивилен,

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Не съм изненадан":

    вътре са натовски офицери бягащи от града който ще бъде освободен от руските братя. Плъховете първо напускат потъващия кораб в случая града.

    15:53 08.10.2026

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