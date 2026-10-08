Руската армия атакува цивилен автобус в Краматорск, убивайки 30 души

30 души са загинали, а 18 са ранени при удар по два граждански рейсови автобуса в Краматорск, Донецка област. Атаката е извършена около 10:00 часа, когато автобусите са превозвали пътници.

За увеличаването на броя на жертвите съобщи ръководителят на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин. По-рано Краматорският градски съвет информира за най-малко 12 загинали и 13 ранени, а впоследствие броят на ранените беше уточнен на 14.

Повредени са два автобуса и жилищна сграда

Националната полиция на Украйна съобщи, че ударът е нанесен с бомба УМПБ Д-30 СН. „Снарядът е попаднал на една от улиците на града, по която по това време са се движили два рейсови автобуса“, посочиха от полицията.

Освен двата автобуса е повредена и многоквартирна жилищна сграда. На място работят следствено-оперативна група, парамедици, патрулни полицаи, служители на Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации и други специализирани екипи.

Спират обществения транспорт в Краматорск и Славянск

Заради рязкото влошаване на сигурността Вадим Филашкин е разпоредил да бъде преустановена работата на обществения транспорт в Краматорск и Славянск. Мярката засяга градовете в близост до фронтовата линия и е свързана с риска за пътниците и водачите.

Краматорският градски съвет определи удара по рейсов автобус в прифронтовия град като поредно престъпление срещу цивилното население. Обстановката на мястото на атаката и окончателният размер на щетите се уточняват.

Източници: unian.net