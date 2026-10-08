Руската армия атакува цивилен автобус в Краматорск, убивайки 30 души

30 души са загинали, а 18 са ранени при удар по два граждански рейсови автобуса в Краматорск, Донецка област. Атаката е извършена около 10:00 часа, когато автобусите са превозвали пътници.
За увеличаването на броя на жертвите съобщи ръководителят на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин. По-рано Краматорският градски съвет информира за най-малко 12 загинали и 13 ранени, а впоследствие броят на ранените беше уточнен на 14.
Повредени са два автобуса и жилищна сграда
Националната полиция на Украйна съобщи, че ударът е нанесен с бомба УМПБ Д-30 СН. „Снарядът е попаднал на една от улиците на града, по която по това време са се движили два рейсови автобуса“, посочиха от полицията.
Освен двата автобуса е повредена и многоквартирна жилищна сграда. На място работят следствено-оперативна група, парамедици, патрулни полицаи, служители на Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации и други специализирани екипи.
Спират обществения транспорт в Краматорск и Славянск
Заради рязкото влошаване на сигурността Вадим Филашкин е разпоредил да бъде преустановена работата на обществения транспорт в Краматорск и Славянск. Мярката засяга градовете в близост до фронтовата линия и е свързана с риска за пътниците и водачите.
Краматорският градски съвет определи удара по рейсов автобус в прифронтовия град като поредно престъпление срещу цивилното население. Обстановката на мястото на атаката и окончателният размер на щетите се уточняват.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е да да
Коментиран от #8
13:16 08.10.2026
2 Натовското офицери
Коментиран от #29
13:17 08.10.2026
3 Тъга
Коментиран от #17, #34, #44
13:17 08.10.2026
4 Пратете
13:20 08.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Европеец
До коментар #1 от "Е да да":Щях да напиша какво стана с разследването за Буча..... Заглавието малко шокиращо, но не си струва да чета статията, която на хиляда процента е пропагандна....
13:24 08.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Не съм изненадан
Коментиран от #42, #46
13:31 08.10.2026
11 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
13:31 08.10.2026
12 Госあ
13:31 08.10.2026
13 По ми
13:35 08.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 оня с коня
Коментиран от #19, #20, #21
13:37 08.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 А ве охлюв
До коментар #15 от "оня с коня":Това че униан пишат че са цивилни е гаранция че не са цивилни,баламите като тебе все повече затъпявате от джендърската пропаганда
13:45 08.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Мара Атанасова
13:46 08.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Убиваш който ти падне
Коментиран от #30, #31, #32, #38
13:53 08.10.2026
28 иътиу
13:53 08.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Исторически парк
14:10 08.10.2026
34 Русофил
До коментар #3 от "Тъга":Още нищо не сте видели, пепейки 😉😘😈
14:11 08.10.2026
35 Ивелин Михайлов
14:13 08.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Герги
14:48 08.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Автобуса
15:43 08.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ама той сал автабусъ е цивилен,
15:51 08.10.2026
46 Ама той сал автабусъ е цивилен,
До коментар #10 от "Не съм изненадан":вътре са натовски офицери бягащи от града който ще бъде освободен от руските братя. Плъховете първо напускат потъващия кораб в случая града.
15:53 08.10.2026