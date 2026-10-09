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Бразилия издаде заповед за арест на Едуардо Болсонаро
  Тема: Избори

Бразилия издаде заповед за арест на Едуардо Болсонаро

9 Октомври, 2026 05:10 814 0

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Бившият депутат е осъден на четири години затвор за лобиране пред администрацията на Тръмп. Той живее в Тексас и има разрешение за постоянно пребиваване в САЩ

Бразилия издаде заповед за арест на Едуардо Болсонаро - 1
Лула да Силва, Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съдията от Върховния съд на Бразилия Алешандри де Мораис издаде заповед за арест на бившия депутат Едуардо Болсонаро, брат на кандидата за президент Флавио Болсонаро. Решението задължава федералната полиция да го задържи, ако той се върне в страната.

Едуардо Болсонаро живее в Тексас и има разрешение за постоянно пребиваване в САЩ. През юни той беше осъден на четири години затвор за лобиране пред администрацията на Доналд Тръмп. Според обвинението той е настоявал Вашингтон да наложи санкции срещу членове на бразилското правителство и по-високи мита върху износа на страната.

В решението си де Мораис е посочил, че Болсонаро трябва незабавно да започне да изтърпява присъдата си. „Обвиняемият не може да се възползва от собственото си нарушение, като напусне националната територия, за да осуети прилагането на наказателния закон“, е заявил съдията.

Екстрадицията остава неясна

САЩ и Бразилия имат договор за екстрадиция от 1961 г., но засега няма яснота дали неговите условия ще бъдат приложени по случая с Едуардо Болсонаро. Адвокатът му не е отговорил веднага на запитване за коментар.

Според правния анализатор Рафаел Виейра да Фонсека Роша, цитиран от Асошиейтед прес, американската администрация трябва да одобри евентуално искане за екстрадиция. Той оценява подобно решение като малко вероятно и допуска, че бразилският съд може да не предприеме такава процедура.

Де Мораис е анулирал и бразилския паспорт на Болсонаро. Съдията ръководеше разследването, което доведе до осъждането на баща му Жаир Болсонаро на 27 години затвор за опит за преврат.

Заповедта идва преди президентския балотаж

Решението е обявено по-малко от три седмици преди балотажа между настоящия президент Луис Инасио Лула да Силва и Флавио Болсонаро. Флавио Болсонаро спечели най-много гласове на първия тур.

Едуардо Болсонаро е ключова връзка между брат си и администрацията на Тръмп. На 26 май той е завел Флавио Болсонаро в Белия дом за среща с американския президент.

Едуардо Болсонаро е на 42 години. Той е живял в САЩ, докато е воден процесът срещу баща му за опит за преврат. Към момента потвърденото непосредствено следствие от съдебното решение е, че Болсонаро може да бъде арестуван при връщане в Бразилия.

Източници: bta.bg, apnews.com


Бразилия
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