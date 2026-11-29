Турските власти иззеха 136 килограма кокаин от кораб, пристигнал от Бразилия в южната провинция Мерсин. Пратката е оценена на около 600 милиона турски лири, или приблизително 11,82 милиона долара, съобщи турското Министерство на вътрешните работи.

Корабът е плавал под камерунски флаг. Кокаинът е бил открит в кухина в специално изградено отделение, като пакетите били прикрепени с въжета. При операцията са задържани четирима заподозрени. В действията са участвали подразделения на жандармерията, бреговата охрана и регионалното звено за борба с контрабандата и разузнаване в Ташуджу.

Операцията е проведена след техническо и физическо наблюдение от отдела за борба с наркотиците към жандармерията в Мерсин. Тя е координирана от отдела за борба с наркотиците към Главното командване на жандармерията и прокуратурата в Силифке.

Втори голям случай в Мерсин за няколко месеца

„Ще осуетим всички сметки на онези, които се опитват да превърнат Турция в маршрут на наркотрафика, а пристанищата ни – в адрес на пратки с отрова“, заяви вътрешният министър Мустафа Чифтчи.

Случаят е вторият голям удар срещу трафика на кокаин по маршрут от Бразилия към Мерсин през 2026 г. През септември турските власти иззеха 350 килограма кокаин от друг товарен кораб, скрит в отделение под корпуса и свързано със системата за охлаждане на двигателя. Тогава бяха задържани девет заподозрени.

Източници: hurriyetdailynews.com, t24.com.tr, turkiyetoday.com